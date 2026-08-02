Actriz de Yo soy Betty la fea confiesa la pesadilla que vive por una compleja situación

La actriz colombiana Marcela Posada, recordada por su participación en 'Yo soy Betty, la fea', hizo pública la difícil situación que enfrenta su familia debido a la presunta clonación de la placa de la motocicleta de su hija.

Durante una entrevista en el programa 'Buen Día, Colombia', la artista reveló que su hija, la comunicadora Nataly Arbeláez, enfrenta un proceso de cobro coactivo por más de 15 millones de pesos, relacionado con comparendos atribuidos a un vehículo que, según denuncian, utiliza de forma fraudulenta la matrícula registrada a su nombre.

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De acuerdo con Posada, el problema comenzó hace aproximadamente ocho años, cuando empezaron a recibir notificaciones por infracciones de tránsito detectadas mediante fotomultas en Barranquilla y Soledad, Atlántico.



La actriz explicó que la motocicleta original de su hija permanece estacionada en un parqueadero de Bogotá desde hace años para evitar cualquier inconveniente legal. Sin embargo, las imágenes que sustentan las sanciones muestran un vehículo con características diferentes, conducido por una persona desconocida para la familia.

Pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, las multas siguen acumulándose con el paso del tiempo.

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¿Qué más comentó Marcela Posada sobre esta situación?

La preocupación aumentó recientemente luego de que Nataly Arbeláez fuera notificada sobre medidas cautelares que afectan sus bienes y cuentas bancarias. La deuda, que incluye capital e intereses por mora, ya supera los 15 millones de pesos.

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Marcela Posada explicó que, por recomendación de su equipo jurídico, decidieron no pagar las multas mientras buscan demostrar que se trata de una placa clonada. Al respecto, la actriz afirmó: "No puedo pagar las multas, porque si pago las multas, es aceptar el delito".

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La familia aseguró que ya interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y realizó múltiples gestiones ante organismos de tránsito de la Costa Caribe. No obstante, sostienen que hasta ahora no han obtenido una solución definitiva.

Según el relato de Posada, las autoridades les indicaron que la única forma de resolver el caso sería detener el vehículo que porta la placa clonada para verificar el número de motor. Sin embargo, la actriz aseguró que esa motocicleta incluso ha sido inmovilizada en el pasado y posteriormente volvió a circular, mientras el proceso de cobro contra su hija continúa.

Además del impacto económico, la familia manifestó su preocupación por las posibles consecuencias legales si el vehículo involucrado llega a verse relacionado con un accidente de tránsito o un hecho delictivo. Al figurar Nataly Arbeláez como titular de la placa en el RUNT, podría ser vinculada inicialmente a cualquier investigación.

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Hasta el momento, ni la Secretaría de Tránsito y Transporte de Barranquilla ni la Alcaldía de Soledad se han pronunciado públicamente sobre el caso expuesto por la actriz.