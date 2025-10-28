Jorge Enrique Abello despide con dolor a su hermano; emotivas palabras

Uno de los actores más reconocidos de la farándula nacional es Jorge Enrique Abello, debido a su manera en la que logra interpretar los diferentes personajes en las producciones. Sin embargo, en una reciente entrevista para La Habitación Secreta la celebridad habló sobre el fallecimiento de su hermano.

En su más reciente entrevista, Jorge Enrique Abello recordó la partida de Eduardo, uno de los cuatro hermanos del actor, debido a un trágico accidente aéreo en el momento que se estaba movilizando del aeropuerto de Tocumen de Panamá a Colombia.

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la habían robado Las Farc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron”, explicó el actor.

Sumado a esto, Jorge Enrique Abello recordó que el 6 de junio de 1992 quedará marcado en su corazón, debido a que en esta tragedia 47 personas perdieron la vida incluyendo a su hermano. Por lo cual, casi dos décadas después el actor habló por primera vez sobre lo que vivió en esta situación. “Ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme que yo también me iba a morir, así como se murió mi hermano”

¿Quién es Jorge Enrique Abello?

Jorge Enrique Abello es un actor colombiano que nació en Bogotá el 28 de febrero de 1968, quien desde muy joven mostró interés por las artes escénicas. A lo largo de su trayectoria, participó en varias novelas emblemáticas de Colombia, como es el caso de 'Yo soy Betty, la fea’, donde da vida a Armando Mendoza.

Sumado a esto, el actor también es recordado por sus roles como presentador, director de cine, escritor y mucho más. Tanto es así que logró estar nominado en varias categorías de los Premios TVyNoticias, además de ganar galardones como los Kids Choice Award, por su papel en Los Graduados.

Cabe destacar que Jorge Enrique Abello se destaca por la elaboración de la presentación de la serie “Amores como el nuestro”, de la segunda presentación que se realizó del programa “De pies a cabeza” y del vídeo "Una en un millón", del actor y cantante Marcelo Cezán, mostrando así su variedad de participaciones en el mundo del espectáculo.

