VIDEO: Toro entró a un reconocido supermercado, comió fruta y se fue sin pagar

En el departamento del Meta, Colombia, un toro cebú protagonizó un insólito incidente al ingresar a una sede de la cadena de tiendas de bajo costo D1.

El hecho, que quedó registrado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales por la tranquilidad con la que el animal recorrió el establecimiento y se alimentó de algunas frutas antes de salir. La situación ocurrió el sábado 1 de agosto de 2026. Clientes y empleados del establecimiento captaron la escena y compartieron las imágenes en plataformas como TikTok, Instagram y X.

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De acuerdo con reportes de medios regionales y nacionales, el bovino recorrió los pasillos del supermercado con un comportamiento tranquilo, sin mostrar signos de agresividad ni generar situaciones de riesgo para las personas presentes.



Las imágenes muestran que el animal se dirigió directamente a la sección de frutas y verduras, donde consumió una papaya y revisó otros productos antes de continuar su recorrido.

Shirley Franco, una de las testigos del hecho, relató en redes sociales que presenciar la escena fue "impresionante". Además, aseguró que la interrupción de la actividad comercial duró menos de un minuto, mientras el toro buscaba qué comer.

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¿Qué hizo el toro después de comer la fruta?

Según el reporte de los hechos, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración durante el tiempo que el animal permaneció dentro del establecimiento.

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La salida del toro se produjo de manera voluntaria luego de que un ciudadano utilizara una canasta de compras para ahuyentarlo y guiarlo hacia la puerta principal. Tras la intervención, el animal abandonó el supermercado por sus propios medios.

Hasta el momento, no se ha confirmado la procedencia del ejemplar ni si pertenecía a alguna de las fincas ganaderas cercanas a esta zona de los Llanos Orientales, una región reconocida por su alta actividad pecuaria.

El video, de aproximadamente 35 segundos, ha generado miles de interacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron el episodio como una escena "muy colombiana" o "random". Este hecho se suma a otros episodios inusuales que han alcanzado gran difusión en redes sociales. En esta ocasión, el personal del establecimiento actuó con cautela mientras el toro recorría el local, evitando que la situación pasara a mayores.

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