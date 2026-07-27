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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Pareja colombiana con bebé reborn cuenta lo costoso que es mantener a ‘Batmancito’

Pareja colombiana con bebé reborn cuenta lo costoso que es mantener a ‘Batmancito’

Alejandra y Jaime, una pareja de influencer colombiana radicada en España mencionaron para El Klub de La Kalle el costó de Batmancito.

Pareja sonriente posando en un estudio, Alejandra y Jaime con Batmancito
Una pareja colombiana se volvió viral tras revelar los elevados costos y la dedicación que requiere mantener a 'Batmancito'
Foto: imagen tomada de @alejayjaime
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

La pareja colombiana conformada por Alejandra y Jaime, radicada actualmente en España, compartió en entrevista con El Klub de La Kalle los detalles económicos y los cuidados que requiere Batmancito, un bebé reborn que forma parte de un proceso terapéutico tras el diagnóstico médico que recibió Alejandra y que le impide tener hijos.

Según explicó la pareja, adquirir un muñeco de estas características representa una inversión considerable. Alejandra señaló que el precio de estos bebés varía de acuerdo con su nivel de realismo y las funciones que incorporan.

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"Empezando por el bebé, están en orden de 4.000 a 10.000 euros", afirmó, al explicar que el costo se debe a que "son hechos a mano" y que cada detalle incrementa su valor.

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Batmancito fue fabricado en Canadá e incorpora inteligencia artificial para replicar algunos rasgos físicos de la pareja. Además, cuenta con características de gran realismo, como un peso aproximado de tres kilogramos y cabello natural implantado hebra por hebra.

Alejandra añadió que el precio también depende de las funciones que el comprador decida incluir. "Ya depende de las funciones que tú quieras: que orine, que se ría, que te hable... va aumentando el precio", explicó.

¿Qué otros cuidados requiere Batmancito?

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El cuidado de Batmancito no se limita a la inversión inicial. Según la pareja, el proceso terapéutico implica asumir rutinas y responsabilidades similares a las del cuidado de un recién nacido, siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Entre ellas, mencionaron levantarse cada tres horas para darle el biberón y cambiarle el pañal. Además, han adquirido todos los accesorios necesarios para su cuidado. "Le he comprado, así como cuando uno era niña... Me voy a un centro comercial y hoy le compro cosas y cosillas... Tengo el coche, tenemos el comedor, le tenemos todo", relató Alejandra.

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La rutina también incluye llevar a Batmancito a parques, centros comerciales e incluso durante sus viajes, lo que implica una logística permanente.

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Según explicó, el objetivo es asumir "toda la responsabilidad como si fuera un bebé real", desde preparar el equipaje hasta atender sus necesidades durante las salidas.

Incluso, la pareja intentó inscribirlo en una guardería en Marbella como parte de esa dinámica cotidiana. Sin embargo, el centro rechazó la solicitud para evitar posibles distracciones entre los demás niños.

Mira también: Pareja colombiana revela la millonada que cuesta mantener a su bebé reborn ‘Batmancito’

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