Casos específicos en los que no puedes utilizar la cédula digital colombiana

Desde diciembre de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio un paso hacia la modernización tecnológica al comenzar la emisión de la cédula de ciudadanía en formato digital.

Si ya cuentas con ella o estás pensando en tramitarla, es fundamental que entiendas que, aunque este formato tiene como objetivo garantizar una identificación segura y difícil de falsificar mediante herramientas biométricas, todavía no reemplaza por completo la necesidad del documento físico en todos los escenarios.

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La comodidad de portar tu identificación directamente en tu dispositivo móvil es innegable, pero debes saber que la versión virtual y la tarjeta de policarbonato de alta seguridad son complementarias.



¿Qué trámites no se pueden hacer con la cédula digital?

Aunque la cédula digital cuenta con altos estándares de autenticación y verificación de identidad, existen sectores que todavía no han migrado totalmente sus procesos para aceptar exclusivamente la versión en la aplicación móvil.

Uno de los puntos principales donde encontrarás restricciones es en las notarías.

Si tienes planeado realizar trámites diversos como la firma de escrituras, la redacción de testamentos o procesos de estado civil como matrimonios y divorcios, debes llevar contigo la tradicional cédula amarilla con hologramas.

En estos espacios, la tarjeta física sigue siendo el requisito indispensable para dar trámite a este tipo de solicitudes legales.

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Por otro lado, el sector financiero también presenta limitaciones importantes. Si tú vas a solicitar un crédito, gestionar un préstamo o incluso si quieres abrir una cuenta nueva en bancos o cooperativas, la entidad te exigirá presentar el documento físico.

Por esta razón, la recomendación de las autoridades y expertos es que siempre cuentes con ambas opciones a la mano, ya que la validez jurídica de la digital no exime de que ciertos entes sigan solicitando el soporte de policarbonato.

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¿A qué países se puede viajar con la cédula digital colombiana?

No todo son limitaciones; la cédula digital es una herramienta poderosa para los viajeros frecuentes dentro de la región.

Si eres ciudadano colombiano, tienes la facilidad de usar tu documento digital para ingresar a los países que forman parte de la Comunidad Andina y otros convenios regionales, sin necesidad de presentar el pasaporte ante las autoridades migratorias.

Los países a los que puedes entrar portando tu cédula digital son:

Argentina.

Paraguay.

Brasil.

Uruguay.

Chile.

Ecuador.

Perú.

Bolivia.

Es muy importante que tengas en cuenta que esta facilidad solo aplica para estos destinos específicos. Si tu plan de viaje incluye cualquier otro país fuera de esta lista, será obligatorio que presentes tu pasaporte vigente para cumplir con los requisitos internacionales de viaje.

¿Cómo obtener la cédula digital?

Si todavía no la tienes y ya cumpliste los 18 años, puedes realizar el trámite por primera vez sin costo alguno y sin necesidad de agendar una cita previa. Solo debes acercarte a una de las sedes de la Registraduría en Colombia o a cualquiera de los 56 consulados en el exterior.

Durante el proceso, deberás presentar una copia de tu registro civil de nacimiento. Allí te tomarán los datos biométricos necesarios para el sistema y, una vez que el documento físico sea producido y entregado, recibirás las instrucciones para activar tu versión virtual en la aplicación oficial llamada 'Cédula Digital Colombia'.

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De esta manera, tendrás la seguridad de una identificación biométrica que previene la suplantación de identidad en la palma de tu mano.