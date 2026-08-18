¿Te piden el certificado REDAM? Paso a paso para descargarlo gratis y sin filas en minutos

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se ha convertido en uno de los documentos más solicitados en Colombia.

Hoy en día, esta constancia es un requisito indispensable para realizar contratos con el Estado, posesionarse en cargos públicos, comprar o vender bienes inmuebles e incluso para salir del país.

Si te lo están exigiendo y no sabes cómo obtenerlo, aquí te enseñamos cómo descargar el certificado REDAM por internet en 2026 de forma totalmente gratuita y en pocos minutos.

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Este registro fue creado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el país. Aunque muchas personas piensan que el trámite es complejo, el Gobierno Nacional centralizó el proceso para que cualquier ciudadano pueda realizar la consulta de manera virtual.

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¿Dónde se descarga el certificado REDAM oficial?

Para evitar estafas o intermediarios que cobren por este documento, debes saber que el único canal autorizado es el Estado. El trámite se realiza directamente ingresando al portal de la Carpeta Ciudadana Digital de la Agencia Nacional Digital.

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Paso a paso para descargar el certificado REDAM en línea

La plataforma suele ser confusa si ingresas por primera vez, pero si sigues estos pasos exactos no tendrás ningún inconveniente:



Regístrate en el sistema: Ingresa al portal oficial de Carpeta Ciudadana Digital. Si no tienes una cuenta creada, haz clic en registrarse y completa tus datos personales. El sistema te enviará un correo electrónico para validar tu identidad. Inicia sesión: Accede con tu número de cédula y la contraseña que asignaste durante el registro. Busca la categoría correcta: Una vez dentro de tu perfil, dirígete al menú principal y haz clic en la sección de Mis categorías. Allí deberás buscar la opción de "Seguridad, Justicia, Servicios Notariales VUR, Apostilla". Genera el documento: Selecciona el botón que dice Consulta del certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. Descarga el PDF: El sistema procesará tu solicitud de inmediato. Verás en pantalla la opción para previsualizar y descargar el REDAM gratis directamente en tu celular o computador.

¿Por qué es importante mantener este registro al día?

Estar reportado en esta base de datos genera graves consecuencias financieras y legales.

Las centrales de riesgo y las entidades bancarias consultan este historial antes de aprobar créditos vehiculares o hipotecarios.

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Además, las notarías exigen este documento de forma obligatoria antes de autorizar la firma de escrituras públicas para la compra de vivienda.

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En conclusión, obtener este documento es un proceso rápido si sabes utilizar las herramientas oficiales.

¿Te piden el certificado REDAM? Paso a paso para descargarlo gratis y sin filas en minutos

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¿Qué pasa si aparezco reportado en el REDAM y cómo puedo borrarme?

Si al descargar el documento descubres que figuras como deudor activo, te enfrentarás a las sanciones de la Ley 2097 de 2021.

Estar reportado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos te impedirá firmar contratos con entidades estatales, posesionarte en cargos públicos, solicitar o renovar créditos bancarios y salir del país de forma regular.

Además, las notarías del país exigirán este paz y salvo de manera obligatoria antes de permitirte realizar la venta o enajenación de cualquier bien inmueble o vehículo.

Para borrarse del REDAM y eliminar el reporte negativo, la única alternativa legal válida es ponerte completamente al día con las cuotas alimentarias adeudadas o llegar a un acuerdo de pago formal con la contraparte.

Una vez que realices el pago total de la obligación y las costas judiciales del proceso, debes presentar los comprobantes de pago ante la misma comisaría de familia o juez que ordenó tu inscripción.

Esta autoridad competente verificará la transacción y tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para emitir el oficio oficial que cancele tu registro en la plataforma de REDAM de Colombia.