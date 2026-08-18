Así puedes obtener $122 millones para construir en lote propio; paso a paso

Tener un terreno propio ya no significa tener que esperar durante años para edificar una vivienda. En Colombia, las personas que son propietarias de un terreno y no cuentan con los recursos para la obra pueden acceder al subsidio de construcción en sitio propio.

Este beneficio habitacional, gestionado por las cajas de compensación familiar, entrega hasta $122,5 millones para levantar una casa.

Este programa está diseñado para hogares de menores ingresos que buscan construir una vivienda nueva sobre un lote de su propiedad, siempre que cumplan con las condiciones técnicas, legales y económicas exigidas por la normativa vigente.



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En Colombia, las personas que son propietarias de un terreno y no cuentan con los recursos para la obra pueden acceder al subsidio de edificación. Este programa se rige bajo los lineamientos del Subsidio Familiar de Vivienda de Minvivienda, garantizando un proceso legal y estructurado.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de construcción en sitio propio?

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El programa está dirigido a trabajadores afiliados a una caja de compensación familiar que cumplan con los requisitos para acceder al subsidio familiar de vivienda.

El criterio principal es que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $7.003.620 durante 2026.

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Además, ninguno de los integrantes del hogar puede ser propietario de otra vivienda ni haber recibido anteriormente un subsidio familiar para adquisición o construcción.

La convocatoria también establece que debes hacer parte de un hogar conformado por una o más personas, de acuerdo con las condiciones de la entidad administradora.

¿De cuánto es el subsidio para construir vivienda?

El valor del subsidio depende directamente del lugar donde vayas a desarrollar la construcción:



Suelo urbano: El apoyo puede alcanzar hasta 18 salarios mínimos, equivalentes a $31.516.290 en 2026.

El apoyo puede alcanzar hasta 18 salarios mínimos, equivalentes a en 2026. Zonas rurales: El subsidio puede llegar hasta 70 salarios mínimos, es decir, $122.563.350, convirtiéndose en uno de los beneficios de vivienda de mayor valor disponibles en el país.



Es importante aclarar que los recursos económicos solo podrán utilizarse para construir en lote propio y edificar una estructura completamente nueva.

¿Tienes lote propio pero no dinero para construir? Así puedes recibir hasta $122 millones en Colombia /Foto: IA

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Requisitos indispensables que debe cumplir el lote

Además de las condiciones del hogar, el terreno donde se desarrollará la obra debe reunir varios requisitos técnicos y legales:



El lote debe estar legalizado y registrado a nombre del afiliado que presenta la solicitud. Debe contar con disponibilidad inmediata de servicios públicos esenciales como agua y energía. Tener un acceso adecuado para ejecutar las obras de construcción sin contratiempos. Contar con una licencia de construcción vigente antes de presentar la postulación formal. En el caso de predios rurales, la normativa prohíbe que el terreno haga parte de parcelaciones destinadas a proyectos vacacionales o condominios campestres.

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Documentos y cómo solicitar el beneficio

Para iniciar el trámite, debes presentar los documentos exigidos ante la caja de compensación donde estás afiliado.

La lista principal incluye el formulario de postulación diligenciado, copias de las identificaciones, el certificado de tradición y libertad del lote (con vigencia menor a 60 días), la certificación de la oficina de planeación municipal sobre el uso del suelo y la preaprobación del crédito hipotecario.

Las cajas de compensación son las encargadas de verificar la documentación, validar los requisitos y asignar los recursos según su disponibilidad. Te recomendamos revisar sus cronogramas específicos para postularte a tiempo.