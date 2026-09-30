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Andrea Valdiri causa preocupación al revelar que recibió varios golpes; así quedó

La empresaria compartió por medio de sus redes sociales una imagen en la que se ve el resultado de uno de los recientes accidentes que sufrió durante su preparación para el evento.

Andrea Valdiri en imagen de referencia tras mostrar en redes sociales las marcas y golpes sufridos durante su entrenamiento
Andrea Valdiri causó preocupación entre sus seguidores al revelar las secuelas físicas y golpes dejados por su preparación para un evento
Foto: andreavaldirii.fans
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Andrea Valdiri viajó a Medellín para reunirse con su entrenador personal y realizar exigentes rutinas de preparación física. Sin embargo, la dureza de las jornadas le dejó severas secuelas físicas.

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La creadora de contenido compartio en sus historias de Instagram una imagen en la que se le ve el ojo morado y varios impactos visibles en diferentes zonas de su cuerpo.

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Además de su rostro afectado por la marca oscura, reveló que sus uñas quedaron destruidas por la intensidad del entrenamiento. Debido a este percance, tuvo que recurrir al uso de uñas postizas para arreglárselas.

¿Qué accidentes sufrió Andrea Valdiri entrenando para Stream Fighters 5?

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Según algunos medios de comunicación, la empresaria no solo habría recibido golpes en la cara, sino también impactos en el hígado y afectaciones en la espalda, por lo que habría requerido sueros con vitaminas para su recuperación. Cabe destacar que esta no sería la única lesión que sufrió tras anunciar su regreso al cuadrilátero este año.

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La influencer sufrió hace pocas semanas una caída sobre el césped, luego de que cediera la estructura metálica del cuadrilátero instalado en su vivienda. El incidente ocurrió durante una sesión fotográfica. Según su propia versión, apoyó su cuerpo con fuerza y terminó en el suelo, restándole gravedad al hecho entre risas.

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Sobre aquel incidente, la celebridad bromeó ante sus fanáticos declarando: "Ay, pendejamente me he podido fracturar. Eso que no hemos empezado a entrenar". Toda esta exigencia responde a su preparación previa para Stream Fighters 5, en la ciudad de Bogotá.

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La creadora de contenido es muy abierta al compartir contenido en sus redes sociales. En sus videos e imágenes se puede evidenciar la responsabilidad y exigencia con la que afronta su próxima participación en el evento.

Antes de la caída, había compartido que se encontraba en la ciudad de Medellín y que estaba despierta desde las 4:00 de la mañana. En el mismo mensaje, indicó que se encontraba agradecida por el trato de los paisas y que estaba sacando tiempo para reinventarse.

¿Cuándo peleará Andrea Valdiri en Stream Fighters 5?

Tras el abandono de Yina Calderón en 2025, la colombiana enfrentará al venezolano La Divaza el próximo 14 de noviembre en Bogotá. Ante las dudas del público, la celebridad afirmó: "No subo a ese ring para demostrar que soy más fuerte que un hombre".

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Puedes leer: ¿Por qué Andrea Valdiri peleará contra un hombre? Así fue el cara a cara de Stream Fighters

En su declaración, la barranquillera agregó: "Subo para demostrarme que soy más fuerte que mis miedos, mis dudas y todos los límites que alguna vez quisieron ponerme". Por su parte, La Divaza le advirtió: "Yo sí te voy a dar las trompadas que no te han dado".

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