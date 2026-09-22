Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RECESO ESCOLAR
WHISKY ESCOCÉS BARATO
CAMBIOS EN ICFES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón le hace ojitos a Stream Fighters 5 :"Esta vez no me escapo"

Yina Calderón le hace ojitos a Stream Fighters 5 :"Esta vez no me escapo"

La influencer reapareció en sus redes sociales, donde aseguró que su participación no será como la última vez y, además, mencionó algunas condiciones para volver a participar.

Yina Calderón hablando sobre su posible participación en el evento Stream Fighters 5.
La creadora de contenido Yina Calderón dejó abierta la posibilidad de unirse a la nueva edición de Stream Fighters 5
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Stream Fighters y @yinacalderontv
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Yina Calderón utilizó sus redes sociales para manifestar su interés en formar parte de la quinta edición del evento de boxeo ‘Stream Fighters’. La creadora de contenido ya participó en la edición anterior y aseguró que le gustaría volver a subir al cuadrilátero.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Pese a ello, la vendedora de fajas señaló que, en caso de volver a pelear, tendría algunas condiciones y mencionó quiénes deberían ser sus posibles rivales para ponerse nuevamente los guantes.

Últimas noticias

Fotografía de Dani Duke y La Liendra en la playa, relacionada con los rumores sobre un posible embarazo
Farándula

¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

Fotografía de Karina García junto a Kris R frente al mar, relacionada con los rumores
Farándula

¿Karina García terminó con Kris R? Influencer preocupó a sus seguidores con video llorando

Puedes leer: Yina Calderón lanza contundente mensaje a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

Las condiciones de Yina Calderón para Stream Fighters 5

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón aseguró que su presencia en el ‘ring’ tendría un mayor impacto si la producción la enfrenta con personalidades con las que, según ella, mantiene rivalidades reales. Además, afirmó que su participación podría contribuir al éxito del evento.

En este contexto, la DJ colombiana mencionó de manera explícita a la creadora de contenido barranquillera Aída Victoria Merlano y a la influencer mexicana Yeri Mua.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

La influenciadora Yina Calderón durante sus declaraciones en redes sociales donde le lanza una pulla al streamer Westcol
Farándula

Yina Calderón rompe el silencio y lanza pulla a Westcol: “Anda buscándome”

Laura Tobón responde a Yina Calderón tras declarar que su esposo Álvaro Rodríguez es su amor platónico
Música

Laura Tobón rompe el silencio tras coqueteo de Yina Calderón a su esposo: "Se lo comparto"

Publicidad

“Esta vez, no me escapo, esta vez les doy un buen show. Pero mis rivales tienen que ser: Aída Victoria Merlano o la cara de caballo Yeri Mua de México. Doy la pelea”, mencionó en sus historias de Instagram.

Según Calderón, el atractivo de los enfrentamientos que menciona están relacionado con la posibilidad de que los desacuerdos surgidos en el entorno digital se trasladen al cuadrilátero. La influenciadora manifestó que un combate contra Aída Victoria Merlano podría generar expectativa debido a los comentarios y diferencias que han protagonizado públicamente.

Publicidad

Asimismo, señaló que un enfrentamiento ante Yeri Mua representaría un choque internacional con potencial para generar atención entre los seguidores de ambas creadoras en Latinoamérica.

¿Cómo fue la última participación de Yina Calderón en Stream Fighters?

Las declaraciones de Yina Calderón se producen después de su participación en la cuarta edición de este evento. En aquella oportunidad, la creadora de contenido se enfrentó contra Andrea Valdiri, en un combate que había generado expectativa por los intercambios que ambas habían protagonizado antes de la pelea.

Sin embargo, a pocos segundos de iniciado el primer asalto, una ráfaga de golpes de Valdiri llevó al árbitro a detener momentáneamente las acciones. En ese instante, Yina decidió quitarse los guantes y abandonar el cuadrilátero, por lo que no continuó con el combate.

Puedes leer: ¿Por qué Andrea Valdiri peleará contra un hombre? Así fue el cara a cara de Stream Fighters

Publicidad

La decisión generó reacciones entre el público y el organizador del evento, quien cuestionó la actitud de la creadora de contenido. Posteriormente, Calderón explicó que su retiro se produjo por inconformidades relacionadas con las condiciones del evento y porque, según ella, no existía una rivalidad genuina con su contrincante.

Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, ¿pidió disculpas?
Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, imágenes de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

Por lo cual, queda por conocer si el organizador de esta velada, Westcol, acepta la solicitud de Yina Calderón para volver a participar en el evento.

Cartelera y fecha de Stream Fighters 5

La quinta edición de ‘Stream Fighters’ está programada para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El evento tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Westcol y el cantante Blessd, que incluirá elementos de tecnología robótica.

Te puede interesar

Afiche oficial con todos los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol promocionando el evento de boxeo en Colombia.
Entretenimiento

Estos serán los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol: Mujeres y hombres

Ilustración digital conceptual de Westcol y Blessd controlando robots de boxeo gigantes para el evento Stream Fighters 5 en Colombia.
Entretenimiento

Stream Figthers 5: La verdad sobre el combate entre Westcol y Blessd en el gran evento

La cartelera confirmada también incluye los combates de La Divaza contra Andrea Valdiri, Cami Pulgarín frente a Samantha Correa, Emiro Navarro ante Valentino Lázaro y Herrera contra JH de la Cruz.

Asimismo, la velada contará con los enfrentamientos entre Sebastucho y Leandro, Rey de la City contra We Got Kicks y El Agropecuario frente a Daren. La programación también contempla un ‘Royal Rumble’ femenino y una competencia masculina en formato de todos contra todos.

Relacionados

Yina Calderón

Westcol

Stream Fighters