Yina Calderón le hace ojitos a Stream Fighters 5 :"Esta vez no me escapo"

Yina Calderón utilizó sus redes sociales para manifestar su interés en formar parte de la quinta edición del evento de boxeo ‘Stream Fighters’. La creadora de contenido ya participó en la edición anterior y aseguró que le gustaría volver a subir al cuadrilátero.

Pese a ello, la vendedora de fajas señaló que, en caso de volver a pelear, tendría algunas condiciones y mencionó quiénes deberían ser sus posibles rivales para ponerse nuevamente los guantes.

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Las condiciones de Yina Calderón para Stream Fighters 5

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón aseguró que su presencia en el ‘ring’ tendría un mayor impacto si la producción la enfrenta con personalidades con las que, según ella, mantiene rivalidades reales. Además, afirmó que su participación podría contribuir al éxito del evento.

En este contexto, la DJ colombiana mencionó de manera explícita a la creadora de contenido barranquillera Aída Victoria Merlano y a la influencer mexicana Yeri Mua.

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“Esta vez, no me escapo, esta vez les doy un buen show. Pero mis rivales tienen que ser: Aída Victoria Merlano o la cara de caballo Yeri Mua de México. Doy la pelea”, mencionó en sus historias de Instagram.

Según Calderón, el atractivo de los enfrentamientos que menciona están relacionado con la posibilidad de que los desacuerdos surgidos en el entorno digital se trasladen al cuadrilátero. La influenciadora manifestó que un combate contra Aída Victoria Merlano podría generar expectativa debido a los comentarios y diferencias que han protagonizado públicamente.

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Asimismo, señaló que un enfrentamiento ante Yeri Mua representaría un choque internacional con potencial para generar atención entre los seguidores de ambas creadoras en Latinoamérica.

¿Cómo fue la última participación de Yina Calderón en Stream Fighters?

Las declaraciones de Yina Calderón se producen después de su participación en la cuarta edición de este evento. En aquella oportunidad, la creadora de contenido se enfrentó contra Andrea Valdiri, en un combate que había generado expectativa por los intercambios que ambas habían protagonizado antes de la pelea.

Sin embargo, a pocos segundos de iniciado el primer asalto, una ráfaga de golpes de Valdiri llevó al árbitro a detener momentáneamente las acciones. En ese instante, Yina decidió quitarse los guantes y abandonar el cuadrilátero, por lo que no continuó con el combate.

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La decisión generó reacciones entre el público y el organizador del evento, quien cuestionó la actitud de la creadora de contenido. Posteriormente, Calderón explicó que su retiro se produjo por inconformidades relacionadas con las condiciones del evento y porque, según ella, no existía una rivalidad genuina con su contrincante.

Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, imágenes de referencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales

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Por lo cual, queda por conocer si el organizador de esta velada, Westcol, acepta la solicitud de Yina Calderón para volver a participar en el evento.

Cartelera y fecha de Stream Fighters 5

La quinta edición de ‘Stream Fighters’ está programada para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El evento tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Westcol y el cantante Blessd, que incluirá elementos de tecnología robótica.

La cartelera confirmada también incluye los combates de La Divaza contra Andrea Valdiri, Cami Pulgarín frente a Samantha Correa, Emiro Navarro ante Valentino Lázaro y Herrera contra JH de la Cruz.

Asimismo, la velada contará con los enfrentamientos entre Sebastucho y Leandro, Rey de la City contra We Got Kicks y El Agropecuario frente a Daren. La programación también contempla un ‘Royal Rumble’ femenino y una competencia masculina en formato de todos contra todos.

