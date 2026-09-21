Razón por la que Johnny Rivera salió a defender a Camilo Cifuentes tras duras críticas

Durante una entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el cantante de música popular Johnny Rivera abordó su cercana relación con Camilo Cifuentes.

Aunque ambos ya compartían en el gremio artístico, el intérprete explicó que fue durante la ejecución de una obra benéfica en conjunto donde tuvo la oportunidad de conocerlo mucho más a fondo.

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Johnny Rivera relató que el trabajo de campo y la convivencia directa mientras construían una vivienda para una familia vulnerable le permitieron descubrir la calidad humana de Camilo Cifuentes.



¿Por qué Johnny Rivera defendió públicamente a Camilo Cifuentes de los ataques en redes?

En la misma conversación con El Klub de La Kalle, Johnny Rivera expresó su molestia por los comentarios negativos y el acoso digital ("hate") que ha recibido Camilo Cifuentes en plataformas sociales.

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El artista confesó que normalmente no suele responder a los malos comentarios que le dejan a él, pero que en el caso de Camilo sí sintió el deseo de intervenir debido al aprecio que le tiene y a que conoce de cerca su gran corazón.

Según detalló el cantante en el programa, las críticas afectaron anímicamente a Camilo Cifuentes, quien se sintió desanimado al ver que parte del público juzgaba negativamente sus iniciativas solidarias.

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Frente a esto, Johnny Rivera respaldó su labor y recordó que, más allá de las opiniones en internet, las obras comunitarias que han liderado juntos han transformado de manera real la vida de varias familias.

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