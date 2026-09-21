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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Razón por la que Johnny Rivera salió a defender a Camilo Cifuentes tras duras críticas

Razón por la que Johnny Rivera salió a defender a Camilo Cifuentes tras duras críticas

En su paso por la emisora La Kalle, el cantante de música popular compartió detalles sobre su amistad con Camilo Cifuentes y explicó el proyecto solidario que fortaleció su vínculo personal.

Johnny Rivera y Camilo Cifuentes: cómo se conocieron y su alianza social
Johnny Rivera y Camilo Cifuentes: cómo se conocieron y su alianza social
Foto: Redes de Johnny Rivera
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Durante una entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el cantante de música popular Johnny Rivera abordó su cercana relación con Camilo Cifuentes.

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Aunque ambos ya compartían en el gremio artístico, el intérprete explicó que fue durante la ejecución de una obra benéfica en conjunto donde tuvo la oportunidad de conocerlo mucho más a fondo.

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Johnny Rivera relató que el trabajo de campo y la convivencia directa mientras construían una vivienda para una familia vulnerable le permitieron descubrir la calidad humana de Camilo Cifuentes.

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¿Por qué Johnny Rivera defendió públicamente a Camilo Cifuentes de los ataques en redes?

En la misma conversación con El Klub de La Kalle, Johnny Rivera expresó su molestia por los comentarios negativos y el acoso digital ("hate") que ha recibido Camilo Cifuentes en plataformas sociales.

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El artista confesó que normalmente no suele responder a los malos comentarios que le dejan a él, pero que en el caso de Camilo sí sintió el deseo de intervenir debido al aprecio que le tiene y a que conoce de cerca su gran corazón.

Según detalló el cantante en el programa, las críticas afectaron anímicamente a Camilo Cifuentes, quien se sintió desanimado al ver que parte del público juzgaba negativamente sus iniciativas solidarias.

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Frente a esto, Johnny Rivera respaldó su labor y recordó que, más allá de las opiniones en internet, las obras comunitarias que han liderado juntos han transformado de manera real la vida de varias familias.

Mira la entrevista completa

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