¿Beéle y Cara volvieron? Su inesperado encuentro despertó rumores de reconciliación

El cantante, Brandon López Orozco, conocido como Beéle volvió a encender las redes sociales luego de que circularan imágenes y videos en los que aparece junto a su expareja Camila Rodríguez, durante una celebración familiar en la que también estuvieron sus hijos Ethan Kai y Paolo Kai.

El encuentro habría ocurrido durante el cumpleaños de Paolo, quien aparece en el material junto a sus padres. La fiesta tuvo una decoración inspirada en Bob Esponja, con globos, figuras y un escenario preparado para las fotografías y videos del festejo.

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En una de las escenas, Beéle aparece muy cerca de Cara mientras ambos comparten con sus hijos. El cantante la rodea con uno de sus brazos y, durante el momento captado por la cámara, mantiene el contacto mientras posan dentro de una burbuja, que forma parte del espacio para la celebración.



Las imágenes rápidamente comenzaron a generar comentarios entre los internautas, especialmente por la cercanía que muestran entre ambos. Aunque el material corresponde a una celebración familiar, varios usuarios interpretaron las escenas como una señal de una posible reconciliación.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurre durante la celebración frente a la torta de Paolo. Beéle aparece acompañando al pequeño mientras Cara también participa de la escena, en medio de una decoración completamente dedicada al personaje y al ambiente de la fiesta.

Una fiesta infantil reunió a Beéle, Cara y sus hijos, donde varios momentos compartidos desataron ola de comentarios sobre una posible reconciliación Capturas de pantalla de redes sociales

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al reencuentro?

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Los comentarios surgieron también por la ausencia de Jake Castro, actual pareja de Cara desde 2025, según la información difundida por redes. Entre las reacciones publicadas aparecen preguntas sobre dónde estaba el productor y mensajes que hacen referencia a su presencia en la vida de la influencer.

Entre los comentarios que circularon se leen frases como “Todo el mundo comenta de ellos pero yo sólo pienso en Jake” y “díganme que alguien más vio como beele le agarra la mano a cara cuando están con la piñata?”. También hubo quienes pidieron no sacar conclusiones.

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¿Por qué terminaron Beéle y Cara?

La historia entre Beéle y Cara estuvo marcada por diferentes polémicas. En 2023, cuando todavía estaban juntos, Camila denunció públicamente una supuesta infidelidad del cantante con Isabella Ladera, modelo e influencer con quien posteriormente tuvo una relación.

Beéle e Isabella hicieron pública su relación meses después y asistieron juntos a los Premios Billboard Latinos en Miami. La pareja atravesó varias idas y vueltas hasta que la modelo confirmó el final del vínculo a finales de 2024, después de varios intentos de retomar la relación.

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La relación entre Brandon y Camila también estuvo rodeada de un proceso ante la Comisaría de Familia. De acuerdo con la información registrada, la entidad falló a favor del cantante, lo reconoció como víctima de violencia intrafamiliar y estableció medidas de protección para él.

La creadora de contenido mantuvo una posición diferente frente a esas acusaciones y, en medio de la situación, afirmó que su prioridad era el bienestar de sus hijos. El proceso se convirtió en otro capítulo de la historia que ambos vivieron de manera pública durante los últimos años.

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El reencuentro tampoco sería la primera ocasión en la que Camila aparece en un espacio relacionado con Beéle después de su separación. En 2025, la influencer fue vista en uno de los conciertos del cantante realizado en Bogotá, situación que también generó comentarios en redes sociales.