Isabella Ladera sorprende al mostrar su cuerpazo tras dos meses de embarazo

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió a acaparar la atención en redes sociales tras mostrar cómo luce su figura ocho semanas después del nacimiento de su hijo Koa.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó dos fotografías comparativas que evidencian los cambios físicos que ha experimentado durante el periodo de postparto. En la primera imagen aparece frente al espejo pocos días después de dar a luz, mientras que en la segunda mostró cómo luce actualmente.

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Cabe recordar que, durante los primeros días después del nacimiento de Koa, fruto de su relación con el atleta Hugo García, Ladera habló abiertamente sobre los cambios que experimentó su cuerpo, entre ellos el aumento de peso, y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de aceptación a sus seguidores.



¿Cómo recuperó Isabella Ladera su figura a dos meses del parto?

La creadora de contenido decidió retomar de manera gradual algunos de los hábitos saludables que mantenía antes del embarazo. Según relató, la alimentación y el regreso al ejercicio fueron claves durante este proceso.

La modelo venezolana también ha mantenido una postura transparente con su audiencia sobre su objetivo de recuperar la figura que tenía antes de la gestación. Incluso anunció que sus seguidores serían testigos de cada etapa de este proceso.

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Después de compartir las fotografías comparativas, Isabella Ladera recibió numerosas reacciones de sus seguidores en redes sociales. La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios en los que sus seguidores destacaron los cambios físicos que experimento durante una publicación en redes sociales y la otra.

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Las imágenes llamaron especialmente la atención porque permiten comparar cómo lucía la influencer pocos días después del parto con su apariencia actual, a solo dos meses del nacimiento de Koa.

¿Qué hace actualmente Isabella Ladera?

Actualmente, la creadora de contenido venezolana continúa fortaleciendo su presencia en redes sociales con publicaciones relacionadas con ejercicio, belleza y estilo de vida. Además, comparte diferentes momentos de su maternidad y de la vida cotidiana junto a sus dos hijos.

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La llegada de Koa se produjo después de un proceso de parto que, según la propia influencer, se extendió durante 26 horas. Esta experiencia también fue compartida con sus seguidores a través de las redes sociales.

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Además de comentar varios aspectos en su proceso, cómo fue el caso en donde decidió tomar la placenta de su hijo. Esto, mediante, una dinamica en redes sociales, sobre que hará con este liquido, la venezolana respondió "Me la voy a tomar en pastillas/batidos", afirmó.

La práctica, conocida como placentofagia, consiste en consumir la placenta después del parto, generalmente encapsulada o incorporada en batidos.