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Isabella Ladera enfrenta inseguridades con su cuerpo: “No me gusta cómo me queda”

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales, donde habló con sinceridad sobre su postparto tras el nacimiento de su segundo hijo, mientras disfruta unos días junto a su familia.

Isabella Ladera habla sobre sus inseguridades corporales tras el embarazo mientras sostiene a su bebé
La creadora de contenido Isabella Ladera se sinceró en sus redes sociales sobre los cambios en su cuerpo y las inseguridades tras el nacimiento de su bebé
Foto collage realizado por La Kalle; @isabella.ladera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La reconocida creadora de contenido venezolana Isabella Ladera abrió su corazón en un reciente video publicado en agosto de 2026, donde habló con sinceridad sobre los cambios físicos que experimenta después de dar a luz a su segundo hijo.

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En el registro, la influencer mostró una faceta mucho más personal al contar que todavía atraviesa un proceso de adaptación con su cuerpo. Frente a sus seguidores, reconoció que no siempre resulta sencillo mirarse al espejo después del embarazo y el nacimiento de su bebé.

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La maternidad de Isabella quedó registrada por los medios de comunicación luego del nacimiento de su segundo hijo, Koa, el pasado 11 de julio. El pequeño es fruto de su relación con el actor Hugo García y su llegada despertó numerosas reacciones por parte de sus seguidores.

El nacimiento ocurrió mediante un parto acuático, después de 26 horas de trabajo de parto y contracciones. Ahora, Mía Antonella, de seis años, vive una nueva etapa como hermana mayor mientras la familia disfruta estos primeros momentos junto al recién nacido.

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¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su cuerpo en el video?

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En medio de sus vacaciones familiares, Isabella decidió hablar abiertamente sobre la transformación que vive después del embarazo. "Uno se siente entre lo que fuiste y en lo que te estás convirtiendo y hay que honrarlo", expresó en el video.

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La creadora también confesó que actualmente le cuesta sentirse cómoda con su figura y explicó que incluso ponerse un traje de baño representa un reto para ella: "Ahorita no me hallo en absoluto en un traje de baño, por más que yo amaba estar en traje de baño para hacer absolutamente todo", afirmó.

Puedes leer: Isabella Ladera muestra su figura tras el embarazo y envió un contundente mensaje

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Sin embargo, durante el viaje tomó una decisión: no permitir que sus inseguridades físicas le impidieran disfrutar de sus hijos. Isabella explicó que se encontraba en un hotel junto a su familia y que quería aprovechar cada instante con Koa y Mía:

"Estamos en un hotel y estoy con mi familia, junto a sus hijos. Koa recién nacido, Mía de 6 años. Una oportunidad que no volveré a tener porque ellos van a crecer", contó.

La influencer también recordó que sus pequeños "ellos no van a volver a ser así de chiquitos", por lo que decidió darle prioridad a esos momentos familiares en lugar de preocuparse por cómo luce su cuerpo:

"Yo no quiero arruinar este momento porque no me gusta cómo me queda el traje de baño. El mundo sigue girando, no le demos tanta importancia", manifestó.

¿Qué mostró Isabella Ladera sobre su cuerpo después del parto?

Esta no es la primera vez que Isabella Ladera habla sobre su cuerpo. En varias ocasiones, la influencer mostró cómo luce después del nacimiento de Koa, incluso un día y tres semanas después del parto, visibilizando los cambios de esta etapa.

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Ladera también defendió la paciencia y el amor propio durante la recuperación, recordando el esfuerzo que implica la gestación. "Hacer un cuerpito humano desde scratch... tiene mucho más mérito que el cuerpo que te estés gastando ahora mismo".

Además, sobre su proceso, aseguró: "No me odio, no me siento mal, simplemente estoy abrazando el proceso... pronto van a ver cuadritos, pero abrazando el proceso".

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Video que puedes ver: Isabella Ladera causa polémica tras sus publicaciones tras dar a luz

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