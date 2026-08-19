¿Aida Victoria Merlano está de nuevo embarazada? La influencer rompe el silencio

Aida Victoria Merlano volvió a estar en el centro de las redes sociales después de compartir una importante noticia sobre su vida personal. La creadora de contenido anunció su compromiso y poco después surgieron preguntas sobre un posible embarazo.

Ante las especulaciones de sus seguidores, la barranquillera decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram. Allí respondió directamente a quienes relacionaron su decisión de casarse con la supuesta llegada de un nuevo bebé.

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¿Aida Victoria Merlano está embarazada?

La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para referirse a quienes consideraban que el anuncio de su matrimonio podía estar relacionado con un embarazo y dejó clara su posición frente a las especulaciones que surgieron después de revelar su compromiso.

"A la gente que cree que 'yo te esperaba', no, no estoy preñada", dijó Aida Victoria, despejando así una de las principales dudas que aparecieron entre sus seguidores después de la noticia.

La influencer también aprovechó la conversación para mostrar, con su particular sentido del humor, que sus planes actuales están enfocados en otros aspectos relacionados con la boda y en la preparación física que quiere realizar antes de llegar al altar.

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Aida Victoria incluso hizo referencia a la apariencia que espera conseguir para ese momento y aseguró que quiere entrenar con disciplina para lucir una figura marcada durante la ceremonia: "es que ese velo tiene que recorrer un trapecio marcado, un hombro en su punto que ni Sacha Fitness en su mejor momento, ¿viste?" afirmó.

¿Cuántos hijos tiene Aida Victoria Merlano?

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Aida Victoria Merlano tiene un hijo, Emiliano, quien nació el 29 de julio de 2025. El pequeño es fruto de su antigua relación con Juan David Tejada, empresario y ganadero oriundo del Cauca, con quien la influencer tuvo una relación antes de comenzar esta nueva etapa sentimental.

La maternidad también estuvo acompañada de algunos inconvenientes entre Aida Victoria y Tejada. Entre ellos surgieron diferencias relacionadas con el cuidado y la cuota alimentaria de Emiliano, además de asuntos que llegaron ante las autoridades.

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Uno de los episodios ocurrió después de una denuncia que llevó al ICBF a realizar una visita a la vivienda de la creadora de contenido. Según explicó Aida Victoria, el menor permanecía bajo el cuidado de sus niñeras mientras ella estaba fuera del país por compromisos laborales.

Tras la revisión, las funcionarias verificaron las condiciones del niño y, de acuerdo con la información entregada, encontraron que Emiliano estaba en buen estado de salud y recibía una alimentación adecuada.

Actualmente, Aida Victoria atraviesa una nueva etapa junto a David Darville, con quien confirmó su compromiso. Además, la influencer ya despejó las dudas sobre un posible embarazo y aseguró que no está esperando otro bebé.

Aida Victoria Merlano comparte con su hijo Emiliano mientras existen especulaciones de un nuevo embarazo tras anunciar su compromiso Foto collage realizado por La Kalle; Instagram @aidavictoriam

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¿Quién es el prometido de Aida Victoria Merlano?

El compromiso de Aida Victoria Merlano ocurrió el 18 de agosto de 2026 durante su viaje a las Bahamas. Su pareja, David Darville, conocido en redes sociales como ‘Escro’, le entregó el anillo después de sorprenderla con una carta en Exuma Cays.

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Darville es originario de Bahamas y se desempeña como streamer, productor musical y creador de contenido, principalmente con publicaciones relacionadas con humor y estilo de vida. La relación despertó interés porque inicialmente no estaba confirmada y los rumores surgieron a partir de sus colaboraciones.

A finales de julio de 2026, Aida Victoria confirmó que estaba saliendo con ‘Escro’ y reveló que ambos se habían realizado tatuajes juntos. Tras anunciar su compromiso, la pareja confirmó un nuevo paso en su relación, mientras la influencer aseguró que quiere prepararse físicamente para llegar a la ceremonia como desea.

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