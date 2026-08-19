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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria sorprende a sus seguidores y confirmó los rumores sobre su matrimonio

Aida Victoria sorprende a sus seguidores y confirmó los rumores sobre su matrimonio

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a sus seguidores al confirmar su compromiso y revelar que contraerá matrimonio con un reconocido streamer.

Aida Victoria Merlano luciendo un top blanco junto a un detalle en círculo que muestra una mano con un anillo de compromiso.
La creadora de contenido Aida Victoria Merlano confirmó los rumores sobre su compromiso tras mostrar su anillo de bodas.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus casi 10 millones de seguidores en redes sociales al confirmar su compromiso matrimonial con el streamer David Darville, conocido en el entorno digital como ‘Escro’.

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El anuncio oficial se realizó la noche del martes 18 de agosto de 2026 a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fragmentos del emotivo momento que vivió en el archipiélago de las Bahamas.

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La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Exuma Cays, una zona exclusiva de Bahamas, con el mar Caribe como escenario y una decoración compuesta por rosas rojas. En el material audiovisual publicado, se observa a David Darville entregándole una carta a Aida Victoria antes de arrodillarse para presentarle el anillo de compromiso.

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La publicación, que rápidamente superó el millón de “me gusta”, estuvo acompañada por las iniciales “D&A”, con las que la pareja simbolizó su compromiso.

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¿Quién es David Darville, el prometido de Aida Victoria?

David Darville, quien se convertiría en el esposo de la influencer, es un streamer, creador de contenido y productor musical originario de Bahamas. Ha ganado reconocimiento en diferentes plataformas digitales por sus contenidos relacionados con el entretenimiento, el humor y el estilo de vida.

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Aunque la pareja ya había protagonizado rumores de romance después de aparecer juntos en varias transmisiones y colaboraciones durante las últimas semanas, hasta entonces no habían confirmado públicamente una relación sentimental.

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Tras la viralización de la noticia, Merlano realizó una transmisión en vivo para dirigirse a su comunidad y despejar algunas especulaciones, especialmente aquellas relacionadas con un posible embarazo, lo cuál terminó desmintiendo.

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Asimismo, la influencer compartió detalles sobre su preparación física para el matrimonio y habló de su compromiso con el entrenamiento: “Estoy en mi plan juiciosa porque ese velo tiene que recorrer un trapecio y un hombro marcados... yo voy a estar seca”, mencionó.

Aida Victoria también recordó declaraciones que había hecho anteriormente sobre su relación con Darville y su visión de futuro junto a él: “David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar”.

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Aida Victoria Merlano sentada en el asiento trasero de un vehículo con un recuadro del influencer Escro
La influenciadora Aida Victoria Merlano rompió el silencio y reveló los detalles detrás del comentado beso con Escro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Reacciones tras el anuncio de Aida Victoria

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El anuncio generó una oleada de comentarios entre sus seguidores y varias figuras públicas. Amigas cercanas de la barranquillera, como La Jesuu, expresaron su emoción después de que se hiciera público el compromiso.

“Ya no podía más con este secreto, sé feliz, mi niña”, escribió la creadora de contenido. Otros influencers, como Valentino Lázaro y Sofía Avendaño, también enviaron mensajes de felicitación a través de la publicación original.

Por ahora, la pareja no ha revelado la fecha ni el lugar en el que se llevará a cabo la ceremonia.

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