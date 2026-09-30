Las 3 localidades de Bogotá que serían militarizadas por petición a De la Espriella

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, ha radicado una solicitud formal ante la Presidencia de la República para militarizar localidades de Bogotá de forma urgente. La petición, dirigida directamente al presidente Abelardo de la Espriella, busca el despliegue inmediato de las Fuerzas Militares en los puntos más críticos del sur de la ciudad para frenar la ola de violencia y extorsión que azota a los ciudadanos.

Las tres zonas del sur en la mira del Congreso

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De acuerdo con el documento presentado por el congresista, las tres localidades de Bogotá que requieren una intervención militar inmediata son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.



El legislador argumenta que estas áreas fronterizas con el municipio de Soacha concentran prácticamente la mitad de los homicidios que se cometen en toda la capital. Para respaldar la viabilidad de la medida, Uscátegui citó como precedente el modelo de seguridad ejecutado recientemente en Santa Marta.



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La propuesta contempla que el Ejército Nacional no reemplace a la Policía Metropolitana, sino que actúe como un apoyo contundente.

El plan de acción incluye el control de armas y explosivos, el blindaje de las zonas comerciales frente a las bandas de extorsión y la persecución de las finanzas de las economías ilícitas. Además, la iniciativa cuenta con el respaldo de 37.056 firmas ciudadanas que ya fueron plenamente avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Las alarmantes cifras de violencia en 2026

El sustento técnico de la solicitud radica en el preocupante comportamiento de los delitos de alto impacto. Durante el año 2024, estas tres zonas registraron un total acumulado de 528 homicidios, siendo Ciudad Bolívar la más afectada con 236 casos, seguida por Kennedy con 174 y Bosa con 118 decesos.

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La tendencia violenta se ha mantenido durante el año 2026; las cifras reveladas por el congresista exponen que, tan solo al mes de abril, ya se reportaban 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en la localidad de Bosa.

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El panorama ha encendido las alarmas institucionales tras hechos trágicos como el hallazgo de la menor Ana Lucía González. Uscátegui cuestionó la demora gubernamental advirtiendo sobre los riesgos de que estructuras criminales escalen sus métodos delictivos en la infraestructura urbana de la capital.

Esta exigencia de militarización ha encontrado un eco directo en el cabildo distrital. El concejal Julián Uscátegui, del mismo partido político, defendió públicamente la necesidad del despliegue de las tropas.

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El cabildante argumentó que la Policía Metropolitana de Bogotá padece un déficit histórico de personal y de recursos logísticos que le impide dar abasto ante el crimen organizado, haciendo indispensable el coequipero de las fuerzas armadas para devolver el orden institucional a las calles de la capital.

¿Qué falta para su aprobación?

Para que la militarización en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar sea una realidad, se requiere principalmente la aprobación del presidente Abelardo de la Espriella, quien por mandato constitucional es la máxima autoridad de la Fuerza Pública en Colombia y el único facultado para ordenar este despliegue.

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Además del visto bueno del Gobierno nacional, es indispensable una mesa de concertación técnica con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Defensa para coordinar la logística, asegurar que las tropas actúen de forma complementaria a la Policía Metropolitana sin suplantar sus funciones de vigilancia urbana y establecer un marco jurídico estricto que garantice el respeto a los derechos humanos en las calles del sur de la capital.