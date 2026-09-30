Video: así retuvieron a dos señalados de robar a un extranjero en el norte de Bogotá

Un robo ocurrido en el norte de Bogotá terminó con dos hombres retenidos por ciudadanos y escoltas antes de la llegada de la Policía. El hecho se presentó durante la tarde del martes 29 de septiembre, en inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero.

El caso fue denunciado por el concejal de Bogotá Samir Abisambra, luego de que un ciudadano extranjero fuera abordado mientras caminaba por el sector. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante el hurto la víctima habría opuesto resistencia y terminó con una lesión provocada por un arma traumática.

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Aunque el episodio generó una rápida reacción en la zona, la Policía precisó que la lesión sufrida por el ciudadano no reviste gravedad.



Pero además del procedimiento policial, un video permitió conocer cómo fueron los momentos posteriores al robo y cómo varias personas intervinieron antes de que llegaran los uniformados.



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Video muestra la retención de uno de los señalados

En las imágenes se observa a una persona acercándose al lugar donde ya se habían reunido varios ciudadanos y algunos escoltas. Conforme la cámara avanza, aparece uno de los hombres señalados de participar en el hurto, quien se encuentra retenido por un escolta.

El hombre, que presenta una lesión visible en el rostro, pide ayuda y solicita que llamen a la Policía.

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Poco después aparece en escena el ciudadano extranjero que habría sido víctima del robo. En el video se alcanza a observar que presenta sangrado en la zona de la cabeza.

La situación aumenta de tensión cuando el ciudadano se acerca al hombre retenido y lo señala mientras grita: "Ladrón, ladrón". También se observa cómo le propina algunos golpes y patadas.

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Ante esto, el escolta que mantiene retenido al señalado interviene y le pide a la víctima que se calme. "Eso lo cuadramos nosotros, cálmese", se escucha decir al hombre encargado de mantenerlo sometido.

Otras personas que estaban en el lugar también intervienen para evitar que la situación continúe escalando y le piden al ciudadano que no siga golpeando al hombre que permanece retenido.

Las imágenes corresponden a los momentos previos a la llegada de la Policía y permiten ver parte de la reacción que se produjo inmediatamente después del hurto.

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De acuerdo con el reporte de la Policía, la alerta fue recibida a través de la línea de emergencia 123. Los uniformados se desplazaron hasta el punto señalado y encontraron que los ciudadanos y los escoltas ya tenían retenidos a los dos hombres.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, explicó que el ciudadano habría sido lesionado durante el hecho.

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"Al oponer resistencia, la víctima había sido agredida y lesionada con arma traumática. Es de resaltar que no reviste gravedad", explicó la oficial.

Según la información entregada por las autoridades, los dos hombres habrían hurtado un reloj al ciudadano extranjero. El elemento fue recuperado posteriormente durante el procedimiento.

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La comandante también confirmó la incautación del elemento utilizado durante el hurto. "Cuando unidades policiales llegaron al sitio, la ciudadanía tenía retenidos a los presuntos delincuentes. El reloj hurtado fue recuperado; además, se les incautó un arma traumática", agregó Mendivelso.

#Bogota: El concejal de Bogotá, Samir Abisambra, denunció el robo a mano armada a un ciudadano extranjero quien se opuso y fue golpeado y herido por una bala que le rozó el brazo. La reacción de la comunidad, junto con los escoltas del concejal y de los policías hizo posible la… pic.twitter.com/qTvBkom7A0 — Confidencial Noticias (@confidencialcol) September 30, 2026