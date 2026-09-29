Revelan quién habría disparado contra Jhon ‘Calzones’: ¿iba a comprar carne?

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, murió este martes 29 de septiembre después de recibir varios impactos de arma de fuego en su finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal, Casanare. Horas después del ataque comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la manera en que los presuntos responsables habrían llegado hasta el lugar y, especialmente, sobre una supuesta excusa utilizada para acercarse al exalcalde.

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La investigación señala preliminarmente a un adolescente de 17 años, quien fue aprehendido después de los hechos. Según información conocida por El Tiempo, el joven habría llegado hasta la zona acompañado por otro hombre a bordo de una motocicleta. Uno de ellos habría descendido del vehículo con el argumento de que iba a comprar carne.

Ese supuesto motivo para llegar hasta el lugar habría funcionado como una coartada para acercarse a Torres. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, después de bajar de la motocicleta el hombre habría sacado un revólver y disparado contra el exalcalde.

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La información todavía hace parte de una investigación en curso, por lo que la participación exacta de cada persona y las circunstancias que rodearon el ataque deberán ser determinadas por las autoridades.

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La moto también quedó bajo investigación

Otro elemento que tomó fuerza dentro de las primeras pesquisas es la motocicleta utilizada para llegar hasta la finca de Jhon ‘Calzones’.

Según la información conocida, el vehículo habría sido recuperado posteriormente por las autoridades y estaría relacionado con un hecho ocurrido apenas un día antes. La motocicleta figuraba a nombre de Bernabé Jiménez, residente de Paz de Ariporo, quien murió el 28 de septiembre.

Este dato llevó a los investigadores a revisar la posible relación entre ambos hechos. La hipótesis preliminar indica que la motocicleta habría sido hurtada después de lo ocurrido con Jiménez y posteriormente utilizada para llegar hasta el lugar donde se encontraba Torres.

Por ahora, las autoridades buscan establecer qué ocurrió exactamente entre el robo del vehículo, su posterior utilización y el ataque contra el exalcalde.

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¿Quién es el adolescente señalado por el ataque?

El joven aprehendido tiene 17 años y sería oriundo de Armenia, Quindío. Su captura se produjo después del ataque y actualmente las autoridades investigan cuál habría sido su papel dentro de lo ocurrido.

La información preliminar apunta a que habría llegado hasta Yopal acompañado por otro hombre. Mientras uno de ellos habría descendido de la motocicleta con la supuesta intención de comprar carne, el otro habría permanecido en el vehículo.

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La investigación deberá establecer quién habría efectuado los disparos, quién conducía la motocicleta y cuál fue la participación individual de cada uno. Por ahora, el adolescente permanece vinculado a las pesquisas como presunto responsable, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, había confirmado inicialmente el ataque y posteriormente informó sobre la muerte de Torres. “He recibido por parte de la Policía Nacional la lamentable noticia del atentado contra el exalcalde de Yopal”, manifestó el mandatario en medio de las primeras horas de la investigación.

Jhon Jairo Torres, conocido como "Jhon Calzones", fue un polémico comerciante, urbanizador y exalcalde de Yopal que falleció en septiembre de 2026. /Foto: Facebook

¿Quién era Jhon ‘Calzones’?

Jhon Jairo Torres Torres fue alcalde de Yopal y se hizo conocido en todo el país por su particular trayectoria antes y durante su llegada a la política.

El apodo de ‘Jhon Calzones’ estaba relacionado con el negocio de ropa interior femenina que desarrolló antes de convertirse en una figura política de Casanare. Su historia tomó todavía más notoriedad en 2015, cuando ganó las elecciones para la Alcaldía de Yopal mientras se encontraba privado de la libertad.

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Torres obtuvo más de 24.000 votos y posteriormente llegó a ocupar el cargo de alcalde. Su administración, sin embargo, estuvo marcada por procesos judiciales y suspensiones.

Uno de los casos más conocidos estuvo relacionado con la Ciudadela La Bendición, proyecto de lotes ubicado en Yopal. Por este proceso fue condenado a 45 meses de prisión por urbanización ilegal, decisión que posteriormente quedó en firme.

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