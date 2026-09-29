Murió Jhon 'Calzones' tras atentado en Yopal; estaba en una finca

El exalcalde de la ciudad de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido popularmente en la región como 'John Calzones', falleció luego de ser víctima de un atroz atentado con arma de fuego mientras se encontraba en una propiedad rural.

¿Qué le pasó a Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal?

El ataque armado se produjo durante el transcurso del día en la finca La Selvita, un predio ubicado en la jurisdicción de Yopal, hasta donde se trasladaron los agresores para atentar de manera directa contra la vida del exmandatario.

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De acuerdo con los reportes oficiales sobre el caso, Torres recibió cuatro impactos de bala que le causaron heridas de extrema gravedad.



Inmediatamente después de recibir los disparos, el exalcalde quedó en una condición médica delicada y tuvo que ser evacuado de máxima urgencia hacia un centro asistencial de la zona para intentar estabilizarlo.



Sin embargo, al ingresar a la atención de emergencias, la situación clínica de Jhon Jairo Torres empeoró drásticamente cuando entró en paro cardíaco.

Pese a las maniobras intensivas realizadas por el equipo médico que lo atendía, se confirmó su fallecimiento sobre las 12:30 del mediodía de este martes.

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La confirmación oficial del deceso la entregó directamente el gobernador de Casanare en una entrevista concedida al programa Meridiano Blu, de la emisora Blu Radio, donde lamentó los hechos y adelantó los primeros datos que maneja la fuerza pública.

¿Qué se sabe sobre los responsables del atentado en la finca La Selvita?

Las primeras hipótesis e informaciones recolectadas por los organismos de seguridad señalan que hasta la finca llegaron los autores materiales del hecho. Dentro del grupo de agresores que participó en la acción armada contra el exalcalde figuraría un menor de edad.

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Tan pronto como se notificó el tiroteo, las autoridades de Policía desplegaron un cerco de seguridad y un operativo de reacción rápida en las inmediaciones del sector. Gracias a este despliegue, las fuerzas del orden lograron la captura de uno de los presuntos responsables implicados en la agresión armada.

Actualmente, las instituciones policiales y los organismos de investigación judicial mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer el caso por completo.

El objetivo prioritario de los investigadores es determinar la autoría intelectual del crimen, reconstruir con precisión las circunstancias exactas en las que se planificó y ejecutó el ataque en La Selvita, y delimitar el grado de participación de cada una de las personas involucradas, incluyendo la situación del menor de edad bajo custodia.

