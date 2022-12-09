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La Kalle  / Yopal

Yopal

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Fotografía en blanco y negro de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, junto a imágenes de seguridad relacionadas con la nueva hipótesis
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Nueva hipótesis sobre la muerte de Jhon ‘Calzones’: apuntaría a una estructura criminal

Retrato de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, con una imagen superpuesta de la finca donde ocurrieron los hechos
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Destapan quien dio la orden de acabar con Jhon ‘Calzones’; menor de edad confesó

Imagen ilustrativa sobre el atentado y homicidio de ‘Jhon Calzones’, donde las autoridades investigan la participación de un menor de edad.
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Así fue el ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’; un menor de edad está involucrado

Exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, falleció tras sufrir un ataque sicarial
Nación

Murió Jhon 'Calzones' tras atentado en Yopal; estaba en una finca

Jennifer Velandia perdió la vida presuntamente a manos de William David Muñoz quien no aceptó cargos pero fue enviado a prisión
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Reveladores videos de William Muñoz tras acabar con Jennifer Velandia; la ocultó en bolsas

Hallan sin vida a joven en Yopal
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Hallan cuerpo de joven desaparecida desde el 31 de octubre; estaba en un shut de basuras

Escalofriante accidente en Yopal
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Video: mujer pierde la vida en su moto cuando transitaba por vías de Yopal

Hombre agredió a su pareja por cantar
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Celos enfermizos: hombre atacó a su pareja por cantar en un bus

CTI, levantamiento de cadáver
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Macabro hallazgo: encuentran a mujer desaparecida enterrada en una fosa en Casanare

Jhonny Rivera, cantante de música popular
Farándula

Revelan imágenes del grave accidente de la agrupación de Jhonny Rivera

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