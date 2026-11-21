El bolsillo de los colombianos recibió una inesperada sacudida en el arranque de la temporada decembrina. Durante la jornada de este viernes 20 de noviembre, el dólar en Colombia superó la barrera psicológica de los $3.500, alcanzando un precio máximo de $3.508 en el mercado interbancario y cerrando con un promedio de $3.463,18.

Como resultado de este salto, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este fin de semana subió hasta los $3.461,92, dejando atrás la estabilidad de los $3.300 que venía registrando la divisa en semanas anteriores.

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¿Por qué se disparó el precio del dólar en Colombia?

Según los análisis del mercado cambiario, el repunte responde a una combinación de presiones internacionales y locales. En el frente externo, el dato de inflación en Estados Unidos superó las previsiones, enfriando las expectativas de recortes rápidos en las tasas de interés de la Reserva Federal y fortaleciendo la moneda estadounidense a nivel global.



A nivel interno, la divulgación de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,5 % en el tercer trimestre generó cautela entre los inversionistas. Ante este panorama, el peso colombiano perdió terreno frente a otras monedas de la región, provocando una demanda acelerada de dólares antes del cierre semanal.

Los 4 gastos navideños que subirán de precio

El incremento de la divisa llega en un momento crítico, justo en la antesala del Black Friday y de las compras de regalos de Navidad. Los consumidores sentirán el impacto directo en cuatro frentes clave:



Compras en plataformas internacionales: Pedidos realizados en tiendas como Amazon, Temu, Shein o AliExpress se liquidan directamente en dólares. Con una TRM cercana a los $3.462, cada compra con tarjeta de crédito resultará más costosa al momento de facturar.

Pedidos realizados en tiendas como se liquidan directamente en dólares. Con una TRM cercana a los $3.462, cada compra con tarjeta de crédito resultará más costosa al momento de facturar. Tiquetes aéreos y paquetes turísticos: Las aerolíneas fijan sus tarifas internacionales y costos operativos en divisa estadounidense, por lo que reservar vuelos o planes de vacaciones para diciembre y enero exigirá un presupuesto mayor.

Las aerolíneas fijan sus tarifas internacionales y costos operativos en divisa estadounidense, por lo que para diciembre y enero exigirá un presupuesto mayor. Tecnología y electrodomésticos: Celulares, computadores, consolas de videojuegos y televisores importados suelen ajustar sus precios al alza cuando la tasa de cambio supera los $3.450.

Celulares, computadores, consolas de videojuegos y televisores importados suelen ajustar sus precios al alza cuando la tasa de cambio supera los $3.450. Suscripciones y servicios digitales: Plataformas de streaming, almacenamiento en la nube y aplicaciones facturadas en dólares reflejarán el aumento en el próximo extracto bancario.

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Recomendaciones para proteger el bolsillo en diciembre

Ante la alta volatilidad del tipo de cambio, los expertos en finanzas personales sugieren diferir a una sola cuota las compras internacionales con tarjeta de crédito para evitar intereses adicionales sobre una tasa alta.

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Asimismo, si planea viajar al exterior en fin de año, resulta conveniente comprar dólares de forma escalonada en casas de cambio y comparar el precio final antes de realizar pagos en moneda extranjera.