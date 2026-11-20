Un sismo de magnitud 6.9 se registró este viernes 20 de noviembre de 2026 y fue sentido en Colombia. El movimiento telúrico tuvo como epicentro Ondores, en Perú, y ocurrió a las 7:09 de la noche, de acuerdo con el boletín preliminar del evento sísmico internacional.

El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad superficial, una característica que puede influir en la percepción del movimiento en las zonas cercanas al epicentro. La magnitud registrada llamó la atención por la intensidad del evento y porque sus efectos también se percibieron fuera del territorio peruano.

Publicidad

La información preliminar ubica el origen del terremoto en Ondores, Perú, a las 19:09, hora local. Desde ese momento, el movimiento generó preocupación entre quienes lo sintieron en Colombia y otros lugares de la región.



¿Dónde fue el epicentro del terremoto de 6.9?

De acuerdo con el boletín preliminar, el epicentro del sismo se localizó en Ondores, una localidad peruana. El evento fue reportado con una magnitud de 6.9 y una profundidad superficial, por lo que se convirtió en un movimiento sísmico de importante magnitud para la región.



La ubicación del epicentro es uno de los datos fundamentales para entender por qué un terremoto puede sentirse en países diferentes a aquel donde se origina. Las ondas sísmicas se propagan desde el punto de origen y pueden alcanzar territorios ubicados a cientos de kilómetros de distancia.

En este caso, el movimiento tuvo origen en Perú, pero también fue percibido en Colombia, lo que despertó la atención de quienes experimentaron el temblor durante la noche de este viernes.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Preliminar, 2026-11-20, 19:09 hora local. Magnitud 6.9. Profundidad superficial #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/TrzRnI9vhI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 21, 2026

Publicidad

El sismo de magnitud 6.9 se registró este viernes 20 de noviembre de 2026 y su movimiento también se sintió en diferentes regiones de Colombia. El sismo tuvo como epicentro Ondores, en Perú, y ocurrió a las 7:09 de la noche, de acuerdo con el boletín preliminar del evento sísmico internacional.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial y su magnitud generó preocupación entre ciudadanos que reportaron haber sentido la sacudida en distintas zonas del territorio colombiano.

Publicidad

¿Por qué el fuerte sismo en Ondores, Perú, se sintió en Colombia?

El fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,9 con epicentro en Ondores, Perú, logró percibirse en ciudades colombianas como Bogotá y Cali debido a una combinación de tres factores clave: su alta magnitud, su profundidad intermedia y el tipo de suelo en las ciudades receptoras.

De acuerdo con el boletín técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a una profundidad de 142 kilómetros.

En sismología, los eventos de profundidad intermedia o profunda permiten que las ondas sísmicas viajen a través del manto terrestre con menor pérdida de energía que un sismo superficial, cubriendo distancias de miles de kilómetros sin disiparse por completo.

Adicionalmente, al tratarse de un evento de magnitud 6,9 (liberación de energía muy elevada) originado en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, las ondas de largo periodo llegan hasta territorio colombiano.

Publicidad

Estas ondas son imperceptibles en zonas rocosas, pero se amplifican al atravesar suelos blandos o lacustres —como la sabana de Bogotá— y hacen vibrar con mayor facilidad los pisos altos de edificios y conjuntos residenciales.