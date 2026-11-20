Si eres conductor o gestionas trámites relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia, debes prestar atención a las novedades operativas que comenzarán a regir en el país.

A partir del 1.° de diciembre de 2026, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) implementará ajustes en la presentación y validación de documentos para las reclamaciones de este seguro.

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La medida, oficializada mediante la Circular 0000016 de 2026, busca agilizar los procesos administrativos, reducir la papelería repetida y evitar trabas al radicar la documentación.



El senador Gersson Vargas, ampliamente conocido en redes y medios como ‘Señor Biter’, dio a conocer los detalles de esta medida, destacando que facilitará la gestión para quienes adelantan procesos por siniestros viales.



Si tienes pendiente una reclamación ante el SOAT por indemnización en casos de incapacidad permanente o muerte, estos ajustes permitirán un trámite más eficiente.

¿Qué cambia en los trámites del SOAT en Colombia a partir de diciembre de 2026?

Es clave que entiendas que estos ajustes no modifican las coberturas financieras ni los montos de indemnización acordados por el SOAT.

La transformación se concentra de forma directa en el flujo documental y en la certificación de la información entre los prestadores de servicios de salud, las aseguradoras y la ADRES.

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El cambio principal aplica a las reclamaciones asociadas a pólizas del SOAT con rango diferencial por riesgo. Estas pólizas corresponden a las categorías de vehículos que cuentan con tarifas especiales de compra, como es el caso de las motocicletas.

Hasta ahora, los prestadores de servicios de salud debían adjuntar una certificación adicional para demostrar que la compañía de seguros había reconocido los recursos asignados a la atención médica de las víctimas de accidentes.

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Con la nueva reglamentación, esa certificación independiente se elimina.

En su lugar, toda la información necesaria quedará unificada directamente en el formulario FUCTAS, la herramienta oficial que emplean las aseguradoras para reportar los servicios médicos reconocidos en cada siniestro vial.

Para estructurar este reporte, la ADRES añadió un campo obligatorio en el formulario FUCTAS. En este espacio, las aseguradoras deberán certificar específicamente el reconocimiento de 263,13 Unidades de Valor Tributario (UVT) para vehículos amparados bajo la modalidad de rango diferencial por riesgo.

Asimismo, el formulario deberá contar con la firma digital del representante legal de la compañía de seguros. Este requisito garantiza la autenticidad del documento, simplifica la verificación y evita que tengas que presentar certificados repetidos al momento de radicar la solicitud.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos y plazos que deberán cumplir las aseguradoras?

Las compañías aseguradoras también tendrán que ajustar sus cronogramas y sistemas de reporte técnico tras la expedición de la Circular 0000016 de 2026.

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Una de las reglas fijadas exige que las aseguradoras transmitan el formulario FUCTAS a la ADRES en un plazo máximo de diez días siguientes a la fecha en que reconozcan las 263,13 UVT.

El rigor en los datos entregados será fundamental para evitar retrasos. Si la ADRES detecta alguna inconsistencia o falta de información respecto al accidente de tránsito o a los servicios de salud autorizados, la reclamación no podrá radicarse.

En esos casos, el trámite quedará frenado hasta que la aseguradora corrija las inconsistencias o complete los campos pendientes.

La ADRES fijó el 1.° de diciembre de 2026 como fecha de entrada en vigencia para brindar un margen de alistamiento operativo.

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Durante este período previo, las compañías de seguros deben realizar los ajustes tecnológicos necesarios en sus plataformas, llevar a cabo las pruebas de validación de sistemas y capacitar al personal encargado del diligenciamiento.

¿A quiénes benefician estos ajustes en la reclamación del SOAT?

Debes tener en claro que esta modificación se enfoca de manera específica en el procedimiento de reclamación de pólizas SOAT catalogadas bajo la modalidad de rango diferencial por riesgo.

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Esto significa que no todas las solicitudes de indemnización por muerte o incapacidad permanente cambian automáticamente sus requisitos generales, sino únicamente aquellas ligadas a este segmento específico de vehículos.

Con la eliminación de certificaciones adicionales y la incorporación de la firma digital en el FUCTAS, el sistema de salud y aseguramiento busca que la revisión, el reconocimiento y el pago de las indemnizaciones se realicen con menor margen de error.

De esta manera, se evita que fallas en la documentación entorpezcan el proceso de radicación ante la ADRES.

