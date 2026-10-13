Cambio en SOAT beneficiará tu bolsillo: requisito clave para pagar menos en la renovación

Si conduces un vehículo en Colombia, sabes muy bien que la compra y renovación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) representa uno de los gastos fijos más determinantes para tu presupuesto anual.

No portar este documento vigente o circular sin él te expone a severas sanciones administrativas impuestas por los agentes de tránsito. Sin embargo, la manera en que adquieres esta póliza podría cambiar en los próximos meses gracias a una iniciativa legislativa que cursa en el Congreso de la República.

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El proyecto impulsado por el senador Gersson Vargas, conocido popularmente como "Señor Biter", busca reestructurar el cobro de la póliza para que el precio final sea proporcional a tu comportamiento en las carreteras.



La intención central del documento es incentivar la cultura vial, generar ahorro y disminuir la siniestralidad en el país.



¿En qué consiste el proyecto de ley y cuál es el requisito para recibir la recompensa del SOAT?

La propuesta contempla la creación de un beneficio económico reflejado directamente en el precio del seguro cuando vayas a renovarlo. Para acceder a esta recompensa, el requisito principal que debes cumplir es comprar la póliza y no utilizarla en ningún momento a lo largo de un año completo.

Por ejemplo, si adquieres tu seguro el 1.° de enero y al corte del 31 de diciembre de ese mismo año no registras ningún accidente o reclamo que requiera el uso de las coberturas del SOAT, tendrás derecho a pagar una menor tarifa en tu siguiente compra.

La iniciativa plantea que, al momento de tramitar la renovación, te acerques a la compañía aseguradora para exigir la aplicación de este incentivo.

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En caso de que la entidad no te entregue una respuesta completa o satisfactoria, podrás acudir ante la Superintendencia Financiera para presentar tu reclamación.

Este tipo de incentivos no es del todo nuevo en el país. El artículo 42 del Código Nacional de Tránsito llegó a contemplar un descuento especial, por única vez, del 10 % sobre la prima del SOAT para los conductores que registraran un buen comportamiento vial en los dos años anteriores.

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No obstante, dicho descuento legal aplicó de forma exclusiva para los años 2020 y 2021, quedando sin vigencia posterior. Con este nuevo proyecto se pretende revivir e institucionalizar un esquema de beneficios permanente que recompense tu responsabilidad al volante.

¿Cuáles son los castigos o recargos por usar el SOAT en varias ocasiones?

Así como el proyecto proyecta premios para quienes manejan con precaución, también establece un mecanismo de regulación para los conductores que incurren reiteradamente en siniestros viales.

El texto legal diferencia el cobro entre los ciudadanos que conducen de forma preventiva y aquellos que acumulan múltiples registros de accidentes en su historial.

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De acuerdo con lo estipulado en la propuesta legislativa, si utilizas el SOAT en tres o más ocasiones durante el periodo de vigencia de un año, sufrirás un recargo económico en la siguiente compra de la póliza.

Este cobro adicional se aplicará siempre y cuando se demuestre en el sistema que la póliza fue requerida más de tres veces dentro del mismo ciclo anual.

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Según la exposición de motivos del proyecto, la finalidad no radica en castigar arbitrariamente, sino en concientizar sobre el uso responsable de la vía y el seguro, logrando un menor número de víctimas.

Es importante recordar que el SOAT es una póliza orientada a cubrir la atención de salud de los involucrados en percances de tránsito. Entre sus coberturas actuales se encuentran:

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: hasta por 800 SMMLV.

Incapacidad permanente: hasta por 180 SMMLV.

Muerte y gastos funerarios: hasta por 750 SMMLV.

Gastos de transporte y movilización de los lesionados: hasta por 10 SMMLV.

¿Cuánto cuesta el SOAT en Colombia durante 2026 y cuáles son las multas por no portarlo?

Para este año 2026, el valor de la póliza experimentó un ajuste fundamentado en la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en un 5,17 %, lo cual se tradujo en un incremento del 0,38 % en el precio del seguro.



Carros particulares: los vehículos de menos de 1.500 c.c. y con menos de 10 años de antigüedad pagan $447.300; si tienen 10 años o más de uso, el costo es de $592.900. Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. con menos de 10 años, la tarifa se ubica en $544.700. Para automotores de más de 2.500 c.c. y 10 o más años de antigüedad, el monto alcanza los $754.300.

los vehículos de menos de 1.500 c.c. y con menos de 10 años de antigüedad pagan $447.300; si tienen 10 años o más de uso, el costo es de $592.900. Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. con menos de 10 años, la tarifa se ubica en $544.700. Para automotores de más de 2.500 c.c. y 10 o más años de antigüedad, el monto alcanza los $754.300. Motos y ciclomotores : los ciclomotores pagan $124.100. Las motocicletas de menos de 100 c.c. tienen un costo de $256.200; aquellas entre 100 c.c. y 200 c.c. cancelan $343.300; y las de más de 200 c.c. se fijan en $761.400.

: los ciclomotores pagan $124.100. Las motocicletas de menos de 100 c.c. tienen un costo de $256.200; aquellas entre 100 c.c. y 200 c.c. cancelan $343.300; y las de más de 200 c.c. se fijan en $761.400. Camperos y camionetas: los modelos de menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años cuestan $792.800, mientras que los de más de 2.500 c.c. con 10 o más años se ubican en $1.274.000.

los modelos de menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años cuestan $792.800, mientras que los de más de 2.500 c.c. con 10 o más años se ubican en $1.274.000. Vehículos de carga: aquellos con capacidad menor a 5 toneladas pagan $888.400; entre 5 y 15 toneladas pagan $1.282.800; y los de más de 15 toneladas abonan $1.621.900.

Transitar por las calles del país sin el SOAT al día constituye una infracción tipo D.02 según el Código Nacional de Tránsito. Si los agentes de tránsito detectan que tu vehículo circula con la póliza vencida o sin ella, te impondrán una multa económica equivalente a 30 SMMLV, correspondiente a $1.750.905.

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Adicionalmente, te enfrentas a la inmovilización y pérdida de tu vehículo, así como a la obligación de asumir de forma directa los gastos médicos por la responsabilidad en el accidente.

