Si usas a diario los buses rojos o azules del transporte público en Bogotá, debes saber que el costo de tus trayectos está en el centro de una importante discusión económica en la ciudad.

Actualmente, cada pasaje de $3.550 pesos pagado en un portal de TransMilenio o en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) financia apenas la mitad del costo operativo real del servicio. La otra mitad de ese valor la asume la Alcaldía de Bogotá a través de un subsidio público.

Publicidad

Puedes leer: ¿Subirá auxilio de transporte? El valor que recibirías si el salario mínimo aumenta un 7%



Los números proyectados para los próximos años muestran una presión significativa sobre las finanzas distritales.



En el proyecto de presupuesto presentado formalmente ante el Concejo por el alcalde Carlos Fernando Galán para el año 2027, la partida destinada a subsidiar el transporte público escalará a 3,67 billones de pesos. En medio de este debate presupuestal, un estudio tarifario evalúa un posible incremento de $350 pesos en el pasaje, con lo que la tarifa alcanzaría los $3.900 pesos.

¿Por qué aumentará el subsidio a TransMilenio a 3,67 billones de pesos en el presupuesto de Bogotá?

Para comprender la magnitud de esta cifra, ten en cuenta que el presupuesto general propuesto para Bogotá en 2027 asciende a 42,7 billones de pesos. De ese gran total, los 3,67 billones del subsidio a TransMilenio comprometerán el 8,5 % de los recursos totales de la ciudad.

Además, esta suma representa exactamente la mitad de todo el presupuesto asignado al sector movilidad y supera ampliamente los 2,4 billones de pesos destinados a Integración Social.

Publicidad

La razón fundamental de este respaldo radica en la estructura financiera de la operación. Según explicó el gerente de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, mover el sistema cuesta entre 6 y 7 billones de pesos anuales, frente a cerca de 3 billones de pesos que se recaudan por tarifa.

Puedes leer: LINK para saber si eres beneficiario de subsidio de transporte en Bogotá; pagan en octubre

Gutiérrez precisó que esto no significa que el sistema esté desfinanciado en 3 billones, sino que responde a la condición del transporte masivo como un servicio público esencial que recibe apoyos públicos en diversas ciudades del mundo.

Publicidad

El crecimiento histórico de este aporte, encauzado mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), ha sido vertiginoso.

Antes de 2011 se requerían menos de 9.000 millones de pesos, cifra que subió a 100.000 millones con la entrada de los buses zonales, alcanzó los 3,2 billones en 2026 y proyecta un alza del 11 % para situarse en 3,67 billones en 2027.

De acuerdo con el profesor Darío Hidalgo, de la Pontificia Universidad Javeriana, el golpe de la pandemia de 2020 —cuando los buses operaron sin pasajeros y la demanda no se recuperó del todo— afectó severamente al FET. Hidalgo señala que cobrar la tarifa completa impactaría de forma directa el bolsillo de los usuarios de ingresos medios y bajos, quienes son los principales beneficiados por este subsidio.

¿Cuánto podría subir el pasaje de TransMilenio en 2027 y de qué depende la nueva tarifa?

Si te preguntas cómo afectará esta situación a tu bolsillo, el análisis técnico contempla que la tarifa pase de los $3.550 pesos actuales a $3.900 pesos en 2027, lo que representa un alza de $350 pesos.

Publicidad

Sin embargo, este valor no está definido de manera definitiva. El eventual ajuste a $3.900 pesos está supeditado a los estudios tarifarios en curso y al incremento del salario mínimo nacional.

Este último factor resulta determinante, dado que el 87 % de los casi 35.000 trabajadores que operan el sistema de transporte percibe el salario mínimo. Por ende, el ajuste que se decrete para el salario impactará directamente los costos laborales y la tarifa final al usuario.

Publicidad

El incremento proyectado del subsidio y el ajuste en el pasaje han generado cuestionamientos en el cabildo distrital. Concejales como Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, han criticado que el subsidio aumente un 11 % para 2027 en paralelo a la evaluación de un alza en el valor de la tarifa pagada por los ciudadanos.

¿Qué problemas afrontan los buses zonales y cómo se buscará controlar el déficit?

Uno de los puntos más críticos para la sostenibilidad del sistema se encuentra en el componente zonal (los buses azules del SITP).

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (BCV) reveló que la preferencia por los buses zonales como principal medio de transporte cayó del 21 % en 2025 al 12 % en 2026. El director de BCV, Felipe Mariño, advirtió que este retroceso presiona la estabilidad del FET y pidió ajustes para atraer nuevamente a los pasajeros.

La diferencia en rendimiento entre los componentes del sistema es amplia:

Publicidad

Buses troncales (rojos): Recogen en promedio 5 pasajeros por kilómetro.

Buses zonales (azules): Recogen cerca de 1 pasajero por kilómetro.

Para reducir este desequilibrio, las autoridades buscan elevar la productividad zonal a metas de 1,5, 1,7 y 2 pasajeros por kilómetro. Esto se proyecta lograr mediante el acortamiento de rutas largas en corredores como la avenida 68, la avenida Cali y la futura línea 1 del metro.

Por otro lado, para mitigar las pérdidas financieras, el sistema avanza en las siguientes medidas:

Publicidad