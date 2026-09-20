VIDEO clave en estación Terreros: así ocurrió ataque en el que murió guarda de TransMilenio

La muerte de Cristian David Garzón, un auxiliar de seguridad de TransMilenio de 27 años, ha generado conmoción en Soacha y entre los usuarios del sistema de transporte. El joven falleció luego de ser agredido mientras cumplía con sus labores de control y vigilancia dentro de una estación del sistema.

Los hechos se registraron en la mañana del viernes 18 de septiembre en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, durante un procedimiento relacionado con el ingreso irregular de algunos usuarios. En medio de la intervención, Garzón fue atacado y posteriormente perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

Las cámaras de seguridad de la estación registraron el desarrollo completo de lo ocurrido. Las grabaciones ya están en poder de las autoridades y hacen parte del material probatorio que se analiza para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.



🚨 ASÍ FUE EL ATAQUE AL GUARDA DE TRANSMILENIO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA



Un video revela el momento en que el presunto atacante aborda a Cristian Garzón, guarda de seguridad de 27 años, en la estación Terreros. El trabajador fue herido con arma cortopunzante y murió. pic.twitter.com/g69WVeVyrp — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) September 20, 2026

¿Qué muestran los videos de seguridad sobre el ataque a Cristian Garzón en Soacha?

Si quieres entender cómo sucedieron los hechos dentro de la estación, los registros en video permiten reconstruir la secuencia previa a la agresión con arma blanca que terminó con la vida del trabajador.

En las imágenes se observa inicialmente a una mujer que atraviesa el carril exclusivo destinado al tránsito de los buses del sistema. Detrás de ella aparece un hombre desplazándose por esa misma zona, quien posteriormente se aproxima a Cristian Garzón.

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Según el registro de las cámaras de seguridad, el individuo le jala uno de los pies al vigilante, provocando que pierda el equilibrio y quede a punto de caer al suelo.

Esta situación genera la reacción de una compañera de trabajo de Garzón, quien acude al punto para auxiliarlo e intervenir ante el altercado.

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Acto seguido, los dos guardias de seguridad siguen al hombre y a la mujer mientras se desplazan por la estación. Sin embargo, durante ese recorrido la situación vuelve a tornarse violenta cuando el hombre se dirige directamente hacia uno de los trabajadores.

Tras ser atacado con arma blanca, Cristian Garzón logra correr unos pocos pasos hasta llegar a la zona que separa el carril exclusivo de TransMilenio de la vía para vehículos particulares, lugar donde finalmente cae al suelo.

Los videos captan este momento exacto de la agresión y constituyen una de las evidencias principales para las autoridades.

¿Cómo protegió Cristian Garzón a su compañera durante el procedimiento en TransMilenio?

Uno de los aspectos más relevantes revelados por los testigos es la acción de protección que realizó el vigilante. La guardia que lo acompañaba durante el procedimiento entregó su versión directa a Blu Radio y relató cómo se vivió el momento de mayor tensión.

De acuerdo con su testimonio, cuando vio que el sujeto se metía la mano en el pecho, ella intentó empujar a su compañero para reaccionar. No obstante, el joven se le atravesó entre el agresor y ella, recibiendo el impacto directo del arma blanca en el pecho.

La trabajadora explicó que, tras la agresión, el hombre atacante huyó del sitio en compañía de la mujer con la que transitaba. Al regresar a revisar el estado de salud de Cristian, él intentó inicialmente restarle importancia a lo ocurrido diciéndole:

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"No, tranquila, que a mí no me la pegaron". Sin embargo, cuando la compañera le revisó el chaleco de seguridad, notó la presencia de la herida e identificó que el estado del joven era sumamente grave.

Cristian Garzón fue ingresado de urgencia a labores de reanimación por parte del personal médico. Desafortunadamente, tras varios intentos por salvarle la vida, los especialistas notificaron su fallecimiento.

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La trabajadora agredida expresó su profundo agradecimiento hacia su compañero afirmando que "gracias al compañero no me pasó nada", manifestando además que tiene una bebé en su hogar y que la intervención de Cristian evitó que ella saliera herida.

¿En qué avanza la investigación de la Fiscalía sobre el homicidio en la estación Terreros?

Si te preguntas en qué estado se encuentra el proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación analiza los videos de las cámaras de seguridad en conjunto con los testimonios recopilados en el lugar de los hechos.

El objetivo central de la investigación es contrastar las grabaciones con las declaraciones de los testigos para establecer con precisión de qué manera se produjo la agresión.

Asimismo, las autoridades trabajan para determinar el nivel de participación y la responsabilidad penal correspondiente de las personas que figuran en la secuencia de video registrada en la estación Terreros de Soacha. El material audiovisual continúa siendo pieza clave para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte del trabajador de seguridad.