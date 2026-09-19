Hermana de Ana Lucía saldría salpicada por el caso: habló con la niña antes de su muerte

La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña venezolana de 9 años encontrada sin vida en Ciudad Bolívar, tiene ahora un nuevo elemento que pone la atención sobre su propia hermana: los chats que habría sostenido semanas antes de la desaparición de la menor.

EL TIEMPO tuvo acceso a varias conversaciones de WhatsApp que involucran a Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía y pareja de José Rojas Larez, quien permanece detenido por el caso.

Los mensajes, recopilados entre julio y el sábado 12 de septiembre, muestran que Rusmeiri habría hablado con una familiar de Rojas sobre situaciones relacionadas con la niña. Algunas de las conversaciones resultarían especialmente relevantes porque evidenciarían que la hermana de Ana Lucía ya había advertido señales que le generaban preocupación.

Publicidad

Puedes leer: Así reaccionó José Rojas al escuchar a la Fiscalía relatar qué habría ocurrido con Ana Lucía

Esto no significa que los mensajes permitan establecer por sí solos que Rusmeiri conociera todo lo que estaba ocurriendo. El contenido deberá ser valorado por los investigadores, quienes tendrán que establecer la autenticidad de las conversaciones, su contexto y el alcance de la información que tenía la mujer.

Publicidad

Los chats que pondrían el foco sobre la hermana de Ana Lucía

Uno de los mensajes que aparece en las conversaciones corresponde al 27 de julio. En ese momento, Rusmeiri le escribió a una familiar del detenido para hablar sobre la situación que estaba viviendo.

“Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”, escribió.

En otro apartado de la conversación, la mujer manifestó que necesitaba contarle a alguien lo que estaba pasando y mencionó el comportamiento de Rojas frente a su familia.

“Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (...) Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”, se lee en los mensajes citados por EL TIEMPO.

Publicidad

Sin embargo, uno de los apartados que más llamaría la atención de los investigadores es el que menciona directamente a la niña.

La familiar de Rojas le habría recomendado a Rusmeiri hablar con su hermana menor para intentar conocer qué estaba sucediendo.

Publicidad

“Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”, escribió la mujer.

La respuesta de Rusmeiri evidenciaría que ya había intentado abordar el tema con la niña.

“No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”, respondió.

Chats serían entregados a la Fiscalía para su análisis dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía. /Foto: IA/ redes sociales

En otro momento de la conversación, Rusmeiri expresó su propia percepción sobre el comportamiento que habría tenido Rojas con la menor.

“Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”, manifestó.

La frase será relevante dentro del análisis de los chats porque muestra que Rusmeiri habría identificado una conducta que le preocupaba y que, según su propio relato, intentaba impedir cuando estaba presente.

Publicidad

Puedes leer: Video que captó a José Rojas: minuto a minuto del rapto y desaparición de Ana Lucía

Aun así, los mensajes no permiten establecer por sí mismos qué sabía exactamente la mujer ni si tenía conocimiento de todos los hechos que posteriormente fueron investigados.

Publicidad

La información conocida señala que existen otros chats relacionados con el caso. Debido a su fuerte contenido, esos fragmentos no serán reproducidos en este artículo para proteger la dignidad de Ana Lucía.

Esas conversaciones, según lo informado, serían entregadas a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar su autenticidad y establecer si contienen elementos adicionales para la investigación.