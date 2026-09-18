Así reaccionó José Rojas al escuchar a la Fiscalía relatar qué habría ocurrido con Ana Lucía

La reacción de José Rojas Larez durante la audiencia en la que la Fiscalía expuso los detalles de la investigación sobre la muerte de Ana Lucía González llamó la atención de quienes siguieron el caso. En el video de la diligencia, el hombre aparece escuchando la intervención del ente acusador mientras mantiene el rostro prácticamente inmóvil y la mirada fija.

Durante varios momentos de la audiencia, las cámaras enfocaron al procesado mientras la Fiscalía explicaba la reconstrucción de los hechos y las circunstancias en las que, según la investigación, habría ocurrido la muerte de la niña.

Puedes leer: Video que captó a José Rojas: minuto a minuto del rapto y desaparición de Ana Lucía



Rojas Larez, de 29 años, permaneció atento a la diligencia mientras escuchaba el relato de los fiscales. Su expresión se mantuvo seria y con pocos cambios visibles, especialmente durante los apartes en los que se expusieron detalles relacionados con Ana Lucía y los elementos recopilados por los investigadores.



La Fiscalía cambió los cargos durante la audiencia

La audiencia se realizó en la noche del jueves 17 de septiembre, luego de la captura de José Rojas Larez, ocurrida el 16 de septiembre en Bogotá por agentes del CTI.

Durante la diligencia, la Fiscalía modificó la imputación que había planteado inicialmente. El proceso pasó de una imputación por homicidio agravado a los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Publicidad

Rojas Larez no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

Mientras el fiscal explicaba los elementos que hacen parte de la investigación, el señalado permaneció frente a la cámara y escuchó la exposición de los hechos.

Publicidad

Uno de los momentos que más atención generó fue precisamente cuando se relató la hipótesis de lo ocurrido con Ana Lucía después de que salió de una vivienda ubicada en Mosquera, Cundinamarca.

Según la investigación, Rojas Larez era expareja de la hermana mayor de la niña. El 14 de septiembre habría tenido una fuerte discusión con ella en una vivienda del municipio y posteriormente habría salido del lugar en una motocicleta llevando a Ana Lucía.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de ese desplazamiento hacia Bogotá y se convirtieron en uno de los elementos utilizados por los investigadores para establecer la ruta.

Puedes leer: Celos y un chat: quién era el hombre cercano a la niña hallada en una alcantarilla

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso estos elementos mientras Rojas Larez permanecía conectado a la diligencia y escuchaba los detalles de la investigación.

El procesado no entregó una explicación pública durante esos momentos de la audiencia. Su posición procesal quedó marcada por la decisión de no aceptar los cargos formulados por el ente acusador.

Publicidad

La principal hipótesis de los investigadores apunta a una posible retaliación contra la hermana de Ana Lucía, debido a la relación que esta habría tenido con el procesado. No obstante, la investigación continúa y las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad penal correspondiente.

Ahora, la Fiscalía solicitará ante un juez de control de garantías una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Rojas Larez, mientras avanza el proceso.