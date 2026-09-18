Fecode y la CUT anuncian paro nacional en Colombia; estas son las marchas convocadas

En las últimas horas se dieron a conocer decisiones trascendentales respecto al calendario de movilizaciones sociales previstas para los meses de octubre y noviembre de 2026.

Las centrales obreras, sindicatos de profesores y diversos movimientos sociales entablaron diálogos estratégicos para definir su postura y fijar un plan de acción conjunto frente a la coyuntura política.

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¿Cuándo son las marchas y el paro nacional anunciados por Fecode y la CUT?

Si te preguntas sobre las fechas exactas de las manifestaciones, las distintas agrupaciones establecieron su hoja de ruta tras la realización del 'Encuentro por la defensa de la vida, la dignidad, la democracia, la paz, la soberanía y las reformas sociales'.

De acuerdo con lo informado por Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la primera movilización social a nivel nacional se llevará a cabo el próximo 14 de octubre.



#Atención #Colombia

🔴 𝗔𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, anunció que las centrales obreras, organizaciones sindicales y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) preparan una movilización… pic.twitter.com/DqJkseEdgZ — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) September 14, 2026

Además, el dirigente sindical aclaró que esta manifestación de octubre servirá como antesala y preparación para un paro nacional que ha sido anunciado para los primeros días del mes de noviembre.

El propio presidente de la CUT destacó que esta determinación representó la decisión más significativa en materia de movilización social adoptada durante el denominado Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas.

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Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), en conjunto con las demás centrales obreras y gremios, coordina su participación en estas jornadas.

¿Por qué convocan a movilizaciones sociales contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El origen de esta convocatoria responde al posicionamiento político fijado por los líderes de las organizaciones populares y sindicales. Las movilizaciones sociales fueron anunciadas formalmente en oposición al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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En días previos a la confirmación de las fechas, los sectores participantes hicieron pública una declaración política en la que agrupaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el partido político Pacto Histórico se declararon explícitamente en oposición a la administración de De la Espriella.

Las jornadas convocadas buscan hacer sentir el reclamo de estos sectores en el espacio público e impulsar causas transversales como la defensa de la vida, la dignidad humana, la democracia, la soberanía nacional, la paz y la consolidación de las reformas sociales.

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¿Qué organizaciones y centrales obreras participarán en las protestas?

La convocatoria a las calles no proviene de una entidad aislada, sino de una articulación amplia entre múltiples sectores sociales, laborales y políticos del país. Durante el espacio de concertación de las organizaciones se confirmó el respaldo unánime a las fechas estipuladas.

Entre las principales organizaciones que participarán de forma activa en estas jornadas de protesta se encuentran:

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Federación Colombiana de Educadores (FECODE)

Congreso de los Pueblos

Asamblea Nacional por el Cambio (referida también como Asamblea Nacional Popular)

Comando Nacional Unitario

Pacto Histórico

Alianza por la Vida

Todos estos actores aunaron esfuerzos para impulsar la jornada de protesta del 14 de octubre y consolidar el posterior paro nacional a comienzos de noviembre.

¿Cuáles son los puntos de concentración y recorridos del paro?

Si necesitas programar tus desplazamientos o conocer las rutas que tomarán las manifestaciones, debes saber que los aspectos logísticos de las marchas aún se encuentran en desarrollo.

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Aunque se estableció con certeza que la marcha inicial será el 14 de octubre, las fuentes oficiales indicaron que por el momento no se conocen detalles específicos sobre la logística, tales como los puntos de encuentro, las horas de inicio o los recorridos previstos en las diferentes ciudades colombianas.

Se prevé que los comités organizadores de Fecode y las centrales obreras entreguen nuevos boletines informativos conforme se acerque la fecha de la movilización.

