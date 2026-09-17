Encuentran el cuerpo sin vida de un ganador de 'La Voz'; estaba en un lago

Ben Saunders, quien hizo historia al convertirse en el primer ganador de La Voz (The Voice) en su primera edición transmitida en Países Bajos, fue encontrado sin vida el martes 15 de septiembre en un lago ubicado en la zona de Rijkerswoerdse Plassen.

El fallecimiento del cantante fue confirmado por su hermano, Dean Saunders, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales. La publicación generó múltiples reacciones debido al reconocimiento que alcanzó Ben Saunders tras su participación en el reality.

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“Mi querido hermano se nos fue hoy. Nunca he experimentado un dolor como el que estoy sintiendo ahora. Es un día terrible. Ahora tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto. Ben está en mi corazón y se quedará ahí para siempre”, escribió Dean sobre su hermano.



¿Qué se conoce de la muerte de Ben Saunders?

Las autoridades de Países Bajos recibieron el reporte de desaparición del cantante el 15 de septiembre. Ante esto, se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores de Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem.

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De acuerdo con información de medios de comunicación, el cuerpo de Ben Saunders fue encontrado sin vida en dicho lago. Pese a esto, las autoridades todavía no han informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

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La Policía de Países Bajos también habría descartado la participación de terceras personas en el fallecimiento. Por ahora, el caso no estaría siendo investigado bajo la hipótesis de una intervención criminal, mientras se espera información oficial que permita esclarecer lo ocurrido con el cantante de 43 años.

¿Cómo fue el paso de Ben Saunders por ‘La Voz’?

Ben Saunders nació en Londres y desde joven tuvo una gran pasión por el canto. En 2000 participó en el programa de talentos Alles voor de band: Follow That Dream y posteriormente formó parte del grupo Follow That Dream, que se separó en 2001.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó con The Voice of Holland, la versión original del formato televisivo. Allí participó en la primera temporada y consiguió convertirse en el ganador del programa en 2011.

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Durante las audiciones a ciegas interpretó Use Somebody, canción de Kings of Leon, con la que llamó la atención de los jueces y logró impulsar su carrera musical.

Después de su victoria, Ben continuó con su trayectoria artística y lanzó los álbumes You Thought You Knew Me By Now, en 2011, y Heart & Soul, en 2012. También permaneció vinculado a la televisión y en 2023 participó en el programa neerlandés Avastars.