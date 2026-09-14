Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
HISTORIA LABORAL COLPENSIONES
SUBSIDIO DE ARRIENDO
APARTAMENTO DEBAJO DE PUENTE

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Elder Dayán le dedicó emotivas palabras a Betsy Liliana; rompió en llanto

VIDEO: Elder Dayán le dedicó emotivas palabras a Betsy Liliana; rompió en llanto

Por medio de redes sociales circulan varios videos del momento en que el cantante vallenato le dedicó unas emotivas palabras a la reconocida 'Doctora' durante su presentación en Barranquilla.

Betsy Liliana rompe en llanto durante el concierto de Elder Dayan en Barranquilla tras emotivas palabras del cantante
Betsy Liliana rompió en llanto en Barranquilla luego de que Elder Dayan le dedicara emotivas palabras durante su concierto, un momento viralizado en redes
Foto collage realizado por La Kalle; @elderdayanoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Elder Dayán protagonizó uno de los momentos más emotivos en su reciente presentación en la plaza MX de Barranquilla, donde decidió detener el show para dedicarle unas palabras a Betsy Liliana, quien fue esposa de su padre, Diomedes Díaz.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Frente a los asistentes que llegaron al lugar, el artista vallenato aprovechó la tarima para reconocer de manera pública la importancia que Betsy Liliana tiene en su vida. El gesto tomó por sorpresa a la mujer, que terminó llorando.

Puedes leer: Elder Dayan y Melina rompen en llanto tras presentación de Yo Me Llamo Yeison Jiménez

Últimas noticias

Cirugía plástica de Margarita Rosa de Francisco: qué médico la operó y qué técnica usaron
Farándula

Cambio estético de Margarita Rosa de Francisco impacta a fans; decía que nunca lo haría

Valentina Ferrer reaccionó a rumores de ruptura con J Balvin
Farándula

¿Confirmó la ruptura? Valentina Ferrer reaccionó a los rumores sobre J Balvin

¿Qué le dijo Elder Dayán a Betsy Liliana durante el concierto?

Durante la presentación, el artista recordó la historia que une a Betsy Liliana con su padre destacando el papel que tuvo durante aquella época. Sus palabras estuvieron acompañadas por una muestra de cariño hacia ella.

Con micrófono en mano, Elder Dayán afirmó:"Una mujer que no vivió, sino que se mamó toda esa época linda de mi papá", frente a los asistentes. Esta frase generó una reacción inmediata entre quienes estaban siguiendo el homenaje.

Te puede interesar:

La doble de Diomedes Díaz sorprendió en Yo me llamo: así fue su audición
Farándula

La doble de Diomedes Díaz que se robó las miradas en Yo me llamo y causó risas

Yo Me Llamo: revelan razón por la que la imitadora de Aria Vega se retiró entre lágrimas
Farándula

Yo Me Llamo: revelan razón por la que la imitadora de Aria Vega se retiró entre lágrimas

El cantante se refirió a sus hermanos, producto de la relación entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana. "Y mi papá, en contraprestación, le dio a Luisma, a Moisés y a Betsy Liliana Díaz González, mis hermanos”.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Sin embargo, el momento que más conmovió a Betsy Liliana llegó cuando el descendiente de la dinastía Díaz se dirigió directamente a ella, expresándole todo su cariño. “Betsy, te amo, gracias por ser mi mamá”, fueron las palabras que pronunció frente al público.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Mickey Taveras sorprendió al cantar un éxito de Diomedes Díaz

Después de esa declaración, el artista interpretó 'Mi corazón contento'. Betsy Liliana no pudo contener las lágrimas mientras estaba en el lugar. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Publicidad

¿Por qué Betsy Liliana es importante para Elder Dayán?

La historia entre ambos se remonta a varios años atrás. Betsy Liliana ayudó a Elder Dayán a conocer a su padre luego de enterarse de que el joven era hijo de Diomedes Díaz. Para hacerlo posible, organizó un encuentro que marcó un momento importante en la vida del cantante.

'La Doctora' como es conocida, convivió con el 'Cacique de La Junta' entre 1994 y 2008, periodo durante el cual nacieron sus tres hijos. En esos años, la estudiante de medicina también fue un apoyo fundamental para el cantante.

Te puede interesar:

Imitador de Beéle, ganador de 30 millones en Yo Me Llamo, frente a la mesa de jurados en el escenario
Farándula

Participante de ‘Yo Me Llamo’ sorprende al revelar qué hará con su premio millonario

Imagen que combina el rostro de Martín Elías Jr. sonriendo en un estadio con un recuadro que muestra el bus accidentado
Nación

Martín Elías Jr. se pronuncia tras fatídico accidente del bus de su agrupación; da detalles

La historia de su relación con Diomedes Díaz también quedó plasmada en varias de sus canciones, entre ellas ‘La Doctora’, ‘Puro Amor’ y ‘El Detallazo’, temas que hacen referencia a distintos momentos de la vida del artista.

Elder Dayán creció alejado de su padre durante parte de su niñez y adolescencia en Fundación, Magdalena. A pesar de esa distancia, con el paso de los años mantuvo una relación cercana con sus hermanos Rafael Santos, Diomedes Dionisio y Martín Elías.

Actualmente, el cantante combina sus presentaciones de fin de semana con su trabajo como jurado de 'Yo me llamo', programa de Caracol Televisión.

Publicidad

Video que te puede interesar: LO QUE NO SE VE EN YO ME LLAMO: Jurados Revelan los códigos secretos ocultos en el programa

Relacionados

Elder Dayan

Betsy Liliana Díaz

Diomedes Díaz