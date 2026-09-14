VIDEO: Elder Dayán le dedicó emotivas palabras a Betsy Liliana; rompió en llanto

Elder Dayán protagonizó uno de los momentos más emotivos en su reciente presentación en la plaza MX de Barranquilla, donde decidió detener el show para dedicarle unas palabras a Betsy Liliana, quien fue esposa de su padre, Diomedes Díaz.

Frente a los asistentes que llegaron al lugar, el artista vallenato aprovechó la tarima para reconocer de manera pública la importancia que Betsy Liliana tiene en su vida. El gesto tomó por sorpresa a la mujer, que terminó llorando.

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¿Qué le dijo Elder Dayán a Betsy Liliana durante el concierto?

Durante la presentación, el artista recordó la historia que une a Betsy Liliana con su padre destacando el papel que tuvo durante aquella época. Sus palabras estuvieron acompañadas por una muestra de cariño hacia ella.



Con micrófono en mano, Elder Dayán afirmó:"Una mujer que no vivió, sino que se mamó toda esa época linda de mi papá", frente a los asistentes. Esta frase generó una reacción inmediata entre quienes estaban siguiendo el homenaje.

El cantante se refirió a sus hermanos, producto de la relación entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana. "Y mi papá, en contraprestación, le dio a Luisma, a Moisés y a Betsy Liliana Díaz González, mis hermanos”.

Sin embargo, el momento que más conmovió a Betsy Liliana llegó cuando el descendiente de la dinastía Díaz se dirigió directamente a ella, expresándole todo su cariño. “Betsy, te amo, gracias por ser mi mamá”, fueron las palabras que pronunció frente al público.

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Después de esa declaración, el artista interpretó 'Mi corazón contento'. Betsy Liliana no pudo contener las lágrimas mientras estaba en el lugar. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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¿Por qué Betsy Liliana es importante para Elder Dayán?

La historia entre ambos se remonta a varios años atrás. Betsy Liliana ayudó a Elder Dayán a conocer a su padre luego de enterarse de que el joven era hijo de Diomedes Díaz. Para hacerlo posible, organizó un encuentro que marcó un momento importante en la vida del cantante.

'La Doctora' como es conocida, convivió con el 'Cacique de La Junta' entre 1994 y 2008, periodo durante el cual nacieron sus tres hijos. En esos años, la estudiante de medicina también fue un apoyo fundamental para el cantante.

La historia de su relación con Diomedes Díaz también quedó plasmada en varias de sus canciones, entre ellas ‘La Doctora’, ‘Puro Amor’ y ‘El Detallazo’, temas que hacen referencia a distintos momentos de la vida del artista.

Elder Dayán creció alejado de su padre durante parte de su niñez y adolescencia en Fundación, Magdalena. A pesar de esa distancia, con el paso de los años mantuvo una relación cercana con sus hermanos Rafael Santos, Diomedes Dionisio y Martín Elías.

Actualmente, el cantante combina sus presentaciones de fin de semana con su trabajo como jurado de 'Yo me llamo', programa de Caracol Televisión.

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