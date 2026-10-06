Mafe Walker habla sobre otra fuerte granizada en Bogotá: “Viene bien”

Este lunes 5 de octubre, Bogotá registró una fuerte granizada y lluvias intensas durante la tarde, un fenómeno que sorprendió a numerosos ciudadanos por el rápido cambio en las condiciones climáticas.

Tanto así que varios usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos en los que se evidenciaban algunos sectores de la capital cubiertos de granizo, así como inundaciones y encharcamientos en diferentes zonas de la ciudad. Ante esta situación, Mafe Walker se refirió a lo ocurrido durante una entrevista con El Klub de La Kalle.

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La creadora de contenido e intérprete de códigos galácticos habló sobre la fuerte granizada registrada recientemente en la capital colombiana y expuso su particular interpretación sobre las causas de este fenómeno.



¿Qué dijo Mafe Walker sobre la granizada en Bogotá?

Durante la transmisión del programa, Walker abordó la naturaleza del fenómeno meteorológico y sostuvo que, desde su perspectiva, la caída de granizo no respondería únicamente a un evento climático, sino que estaría relacionada con una reestructuración de la energía terrestre.

Al ser consultada por uno de los integrantes de la mesa sobre si la granizada tendría alguna relación con la presencia extraterrestre o con factores de origen galáctico, la entrevistada explicó que el acontecimiento respondería, según su interpretación, a un proceso “a nivel energético” en el que “se está acomodando todo”.

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Sobre esta transformación, Walker declaró ante los micrófonos de El Klub: “El planeta Tierra [...] se está activando con una frecuencia muy alta, entonces se está acomodando y nosotros también nos estamos acomodando a este como nuestra nueva era, nuevo salto cuántico”.

Respecto a las implicaciones de este supuesto cambio de era, la invitada manifestó que la transición “viene bien” y la calificó como un proceso “power”.

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¿Vendrá otra granizada en Bogotá?

En relación con los efectos de este proceso, Walker señaló que la humanidad estaría atravesando diferentes situaciones debido, según su perspectiva, al reacomodamiento energético del planeta.

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De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, las personas se encontrarían en un momento de elevación de la frecuencia vibratoria y de supuesto despertar energético. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de la creadora de contenido y no hacen parte de una explicación científica o de una teoría oficial sobre el fenómeno meteorológico.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la granizada en Bogotá?

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Por su parte, Guillermo Escobar, director del IDIGER, explicó que la fuerte granizada se produjo después de una jornada cálida y estuvo relacionada con el ingreso repentino de humedad a la ciudad. El funcionario señaló: “Entró humedad en el Distrito Capital y por eso se presentan estas condiciones extremas”.

Asimismo, advirtió que este tipo de eventos podría repetirse durante los próximos meses. “A lo largo del mes de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”, manifestó.

Además, el director del IDIGER compartió recomendaciones para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias, entre ellas realizar labores de limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje de aguas lluvias.

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