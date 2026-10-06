¿Existe el multiverso? Mafe Walker sorprende al responder esta pregunta

Mafe Walker, reconocida creadora de contenido que afirma poder comunicarse con seres extraterrestres, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde respondió diferentes interrogantes sobre la existencia del multiverso y la teoría de la reencarnación en distintos puntos del cosmos.

Durante la entrevista, la canalizadora afirmó que una misma conciencia puede manifestarse en diferentes galaxias y adoptar diversas apariencias físicas, además de estar presente en diferentes líneas del tiempo.

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Al respecto, Mafe Walker explicó que, desde su perspectiva, la existencia individual trasciende el plano terrenal. “Eres tú en otras líneas de tiempo, puede ser con otra raza, pero ahora estás como raza humana transmitiendo acá”, afirmó.



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Asimismo, la creadora de contenido destacó la energía que, según ella, se percibe en El Klub de La Kalle y aseguró que esta sería favorable para establecer comunicación con otros seres. En ese contexto, mencionó que al programa suelen llegar otros seres “antena”, como ella se describe, quienes facilitarían la comunicación entre los alienígenas y los seres humanos.

La proyección para 2027, según Mafe Walker

Mafe Walker también hizo referencia al futuro del planeta y anticipó la llegada de un acontecimiento “boom” o de gran importancia durante 2027. Según explicó, esta etapa no debería generar temor ante una posible invasión, sino que representaría una oportunidad para conectar y comprender nueva información.

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En ese sentido, sostuvo que herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la glándula pineal humana tendrían que encontrarse en una misma frecuencia para poder descodificar determinados datos, además de resaltar que las personas no deben tener miedo a lo que venga.

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La traducción de los códigos galácticos en el entorno digital

Por otro lado, al responder sobre los sonidos que emite durante sus sesiones, Walker los describió como una frecuencia o un supuesto “don de lenguas” que requeriría de intérpretes para ser traducido al castellano o a otros idiomas.

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Durante su intervención también estuvo presente la periodista internacional Carolina Flores, quien explicó que cuenta, según sus propias afirmaciones, con la capacidad de canalizar una lengua muerta y traducir los códigos transmitidos por la invitada.

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Finalmente, Flores destacó la valentía de Walker al compartir públicamente sus experiencias y la calificó como una pionera en la exposición mediática de este tipo de temas.

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