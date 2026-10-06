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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Ella era Daria Shipilova, la científica que murió por peste pulmonar y encendió las alertas

Ella era Daria Shipilova, la científica que murió por peste pulmonar y encendió las alertas

La investigadora, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación Antiplagas de Irkutsk, donde estudiaba infecciones de alto riesgo.

Retrato de Daria Shipilova junto a un área de aislamiento con cintas de bioseguridad, tras su muerte por peste pulmonar.
Fotografía de Daria Shipilova, la científica cuya muerte por peste pulmonar encendió las alertas sanitarias.
Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Daria Shipilova, una joven científica de 28 años e integrante del personal técnico del Instituto de Investigación Antiplagas de Irkutsk, en Siberia, perdió la vida tras presentar un cuadro de peste pulmonar, un caso que llamó la atención de las autoridades sanitarias.

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Shipilova ingresó a un centro médico el 29 de septiembre de 2026 con un cuadro grave de neumonía y falleció el 2 de octubre en la localidad de Shelekhov, cerca de Irkutsk, según la información oficial conocida hasta el momento.

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La investigadora trabajaba en un centro especializado en el estudio de enfermedades infecciosas y patógenos de riesgo. Sin embargo, las evaluaciones preliminares no habrían encontrado evidencias de que hubiera estado expuesta directamente a los microorganismos relacionados con las labores que desarrollaba en el instituto.

¿Cómo fue la cronología del caso?

Tras confirmarse la muerte de Daria Shipilova, las autoridades sanitarias rusas activaron protocolos de control epidemiológico y vigilancia sobre las personas que tuvieron contacto estrecho con la investigadora.

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Hasta el momento, los análisis clínicos y las pruebas de laboratorio realizadas a sus contactos no han registrado nuevos casos de peste asociados al episodio, de acuerdo con la información disponible.

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Las autoridades también adelantan investigaciones para establecer el origen de la infección y determinar cómo pudo producirse el contagio, teniendo en cuenta que la investigadora desarrollaba actividades relacionadas con el estudio de agentes infecciosos.

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¿Cómo se transmite la peste pulmonar?

La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es una de las formas más graves de infección causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, esta variante afecta principalmente los pulmones y puede transmitirse de persona a persona mediante partículas respiratorias expulsadas al toser.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la enfermedad requiere un diagnóstico y tratamiento oportunos, debido a que puede evolucionar rápidamente cuando no se recibe atención médica, en especial tras conocerse la muerte de Daria Shipilova.

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Alerta sanitaria en Siberia: Los agresivos síntomas de la peste pulmonar que encendieron las alarmas
/Foto: IA

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La bacteria circula principalmente entre determinadas poblaciones de animales silvestres y puede llegar a las personas mediante la picadura de pulgas infectadas o el contacto con tejidos y fluidos de animales enfermos.

En el caso de la peste pulmonar, la transmisión entre personas adquiere especial importancia sanitaria, por lo que la identificación de casos sospechosos, el tratamiento inmediato y la vigilancia de los contactos son medidas fundamentales para evitar una mayor propagación. En la actualidad, la bacteria es susceptible de tratamiento efectivo mediante antibióticos administrados a tiempo.

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