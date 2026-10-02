Mujer apaga la vida de su hija de 4 años tras perder batalla legal por la custodia

Una tragedia sin precedentes ha conmocionado a la comunidad de Texas, Estados Unidos, luego de confirmarse que una madre le quitó la vida a su hija de 4 años pocas horas después de recibir un fallo adverso en los tribunales. El caso, que ha despertado una profunda consternación a nivel nacional, involucra una disputa legal por la batalla legal por su custodia, la cual detonó el fatal desenlace que terminó además con un intento de suicidio de la agresora.

El detonante: una resolución judicial desfavorable

Los reportes oficiales indican que los hechos ocurrieron en el estado de Texas, poco tiempo después de que el juzgado de familia notificara la resolución sobre la tutela de la menor.

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La mujer, cuya identidad ha sido resguardada bajo los protocolos policiales mientras se recupera en un centro médico, había estado inmersa en un extenso y conflictivo proceso legal contra el padre de la niña.



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Según fuentes cercanas a la investigación, tras conocer que había perdió la batalla legal definitiva, la sospechosa regresó a su residencia con la menor.

Las autoridades locales detallaron que el crimen se perpetró en un estrecho margen de tiempo posterior al dictamen del juez, lo que apunta a un acto motivado por la desesperación o la represalia ante la inminente separación de su hija.

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Hallazgo de la escena e intento de suicidio en Texas

El servicio de emergencias recibió una alerta por parte de familiares que acudieron a la vivienda preocupados al no obtener respuesta a los intentos de comunicación.

Al ingresar al domicilio, los oficiales de policía descubrieron el cuerpo sin vida de la niña de 4 años. La menor presentaba signos evidentes de violencia física que confirmaron el homicidio en el lugar.

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A pocos metros de la pequeña, los agentes encontraron a la madre que atentó contra su vida utilizando un arma blanca y sustancias tóxicas. Aunque presentaba heridas de gravedad autoinfligidas, el personal paramédico logró estabilizar los signos vitales de la mujer en la escena, procediendo a su traslado de urgencia bajo estricta custodia policial a un hospital cercano en Estados Unidos.

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Actualmente, el departamento de homicidios y la fiscalía estatal lideran las averiguaciones pertinentes para esclarecer la mecánica exacta de la agresión. La comunidad vecinal ha levantado un altar improvisado con flores y juguetes en memoria de la infante, mientras los médicos reportan que el estado de salud de la atacante es crítico pero estable, a la espera de que enfrente formalmente los cargos penales por filicidio calificado.