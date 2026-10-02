Periodista y su camarógrafo son atropellados en plena transmisión en vivo

Una transmisión en vivo desde una avenida de Monterrey, México, terminó en un momento inesperado cuando una camioneta atropelló a una periodista y a su camarógrafo mientras ambos cubrían los efectos de las fuertes lluvias registradas durante la noche anterior.

El hecho ocurrió a las 8:04 de la mañana en la avenida Morones Prieto, donde la periodista Alma de la Rosa Flores realizaba un móvil junto al camarógrafo Cristo Morales para el programa La Grillotina, del canal Gamavision.

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El equipo periodístico había llegado hasta el sector para informar sobre un accidente ocurrido poco antes. Las lluvias habían generado diferentes emergencias y, en ese punto de la vía, un motociclista había impactado contra las ramas de un árbol que cayó debido a las condiciones del terreno.



La caída del árbol también provocó el derrumbe de la pared que lo sostenía, por lo que parte de la cobertura estaba enfocada en advertir sobre las condiciones de la avenida y el peligro que representaba el material que había quedado sobre la vía.



Flores se encontraba junto a Morales, a un costado de la avenida y cerca del árbol caído, mientras explicaba frente a las cámaras lo ocurrido.

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“Estamos aquí, casi bajo el puente de Pedro Martínez, donde hace unos momentos ocurrió un percance de un motociclista que impactó contra las ramas de un árbol que cayó debido a un deslave por las lluvias”, explicó la periodista durante la transmisión.

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Después de esas palabras, la periodista se apartó del encuadre para que el camarógrafo pudiera mostrar directamente el árbol y la zona afectada.

“Hay señalamientos, pero el conductor no las observó, pues impacta...”, alcanzó a decir Flores.

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En ese instante, la transmisión tomó un giro completamente inesperado.

La camioneta apareció de repente durante la transmisión

Mientras Morales enfocaba la zona del accidente, una camioneta tipo SUV que circulaba por la avenida perdió el control cuando intentaba esquivar el sector afectado por el deslave.

La imagen quedó congelada y, desde el estudio, el conductor Mario Gámez tomó inmediatamente el control de la situación.

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“A ver, regresa conmigo”, indicó a la producción.

Gámez explicó a los televidentes lo que acababa de ocurrir y pidió información precisa sobre el punto donde se encontraba el equipo para poder solicitar ayuda.

@yadithvaldez @cesarmty terrible accidente en transmisión en vivo donde la afectada alma de la rosa sale afectada pic.twitter.com/Ds1YN7GWXC — hasta siempre mi amigo kaiser (@Orlando29978401) October 2, 2026

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¿Cómo están la periodista y el camarógrafo?

De acuerdo con la información compartida posteriormente, tanto Alma de la Rosa Flores como Cristo Morales sufrieron diferentes lesiones tras el impacto, pero ninguna de ellas fue considerada de gravedad.

El Universal informó que ambos fueron trasladados para recibir atención médica y que no se encontraban en peligro.

Las primeras versiones incluso apuntaron a que Morales podía tener una lesión en uno de sus tobillos. Sin embargo, después de las revisiones médicas, esa posibilidad fue descartada.

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Mario Gámez también se trasladó al hospital para conocer directamente la evolución de sus compañeros y posteriormente entregó buenas noticias durante el programa.

“Buenas noticias, mis dos compañeros están muy bien. Golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad por el incidente”, contó.

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El conductor explicó que ambos habían sido sometidos a diferentes exámenes médicos y que permanecerían en el centro asistencial el tiempo necesario para recuperarse.