Estos son los destinos favoritos para viajar durante la semana de receso

La semana de receso escolar, comprendida entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, registra un aumento significativo en la movilidad de los viajeros colombianos. De acuerdo con los registros del sector turístico, las reservas para este periodo aumentaron un 87 % en comparación con la misma temporada de 2025.

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Este crecimiento se distribuye entre los viajes nacionales e internacionales. En particular, las reservas para desplazamientos dentro de Colombia aumentaron un 87 %, mientras que la demanda de viajes al exterior registró un incremento del 92 % frente al año anterior.



¿Qué personas viajan más durante la semana de receso?

El comportamiento de los viajeros muestra diferencias según la composición del grupo y el tipo de destino elegido. Los viajes en familia concentran la mayor proporción de las reservas, con un 51 % del total.

Por su parte, los viajes en pareja representan el 43 % de la demanda, mientras que las personas que viajan solas corresponden al 6 % restante. En cuanto al tiempo de permanencia, también se presentan diferencias según el destino. Los viajeros que eligen lugares dentro de Colombia tienen una estadía promedio de tres días.

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En contraste, quienes viajan al extranjero permanecen alrededor de cinco días, aprovechando gran parte del periodo de descanso.

Los destinos preferidos para viajar durante la semana de receso

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Los destinos costeros y de clima cálido concentran buena parte de las reservas nacionales, según datos de Viajes Falabella. San Andrés encabeza las preferencias dentro de Colombia, al concentrar el 36 % de las reservas registradas para esta temporada.

Entre los principales atractivos de la isla se encuentran Johnny Cay, el Acuario, la bahía y las zonas de manglares. También se ofrecen actividades como el avistamiento de mantarrayas y recorridos terrestres en tren o chiva.

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Cartagena de Indias ocupa el segundo lugar entre los destinos nacionales, con el 24 % de las reservas. Entre los planes más buscados se encuentran las visitas al Castillo de San Felipe y al Cerro de la Popa, además de pasadías en Barú, las Islas del Rosario y recorridos marítimos por la bahía.

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Santa Marta, por su parte, concentra el 20 % de la demanda interna. El Parque Nacional Natural Tayrona, Playa Blanca, Taganga y el Acuario se encuentran entre sus principales atractivos.

¿Cuáles son los destinos internacionales más buscados?

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En el ámbito internacional, Punta Cana, en República Dominicana, encabeza las preferencias al concentrar el 37 % de las reservas internacionales.

Entre las actividades turísticas que ofrece este destino se encuentran las excursiones a Isla Saona, recorridos en vehículos todoterreno y diferentes opciones de entretenimiento nocturno.

Madrid ocupa el segundo lugar, con el 11 % de las reservas internacionales. Entre los sitios de interés se encuentran el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, el estadio Santiago Bernabéu y el Museo del Prado. También son populares las excursiones a ciudades cercanas como Toledo y Segovia.

Asimismo, las cifras muestran el crecimiento de nuevos destinos turísticos en el Caribe. Este es el caso de Montego Bay, en Jamaica, que registró un aumento superior al 400 % en sus reservas frente al año anterior.

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La localidad cuenta con puerto de cruceros, complejos hoteleros y campos de golf, además de atractivos turísticos como las playas de Negril, el parque de aventura JamWest y el sector de West End Road.