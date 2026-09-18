Estas son las regiones de Colombia para viajar en pareja; más allá de la playa

Actualmente, se observa un cambio en las preferencias de los viajeros en Colombia, especialmente en la manera de vivir los viajes en pareja. En lugar de enfocar el itinerario en cumplir con una lista extensa de lugares por visitar, la tendencia se orienta hacia la búsqueda de espacios que permitan conectar con el entorno, desconectarse de la rutina y compartir experiencias significativas.

Sobre esta evolución en los hábitos de viaje, José Castro, asesor de Fora Travel en Colombia, explica que el nuevo lujo radica en disponer de tiempo para disfrutar juntos.

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“Estamos viendo un cambio claro en la manera de viajar en pareja: cada vez se busca menos cumplir con una lista de lugares y más encontrar espacios que permitan conectar, desconectarse de la rutina y compartir experiencias significativas. El nuevo lujo está en tener tiempo para disfrutar juntos, descubrir algo auténtico y regresar con una experiencia que realmente se recuerde.” explica Jose Castro asesor de Fora Travel en Colombia.



Naturaleza y ritmo pausado en el Paisaje Cultural Cafetero y Jardín

Para quienes buscan alejarse de la rutina, el Paisaje Cultural Cafetero y el municipio de Jardín ofrecen una experiencia en la que el viaje transcurre a otro ritmo y en contacto directo con la naturaleza.

Enmarcados en un entorno de montañas, cafetales y pueblos coloridos, estos lugares ofrecen diferentes alternativas para disfrutar en pareja. Entre ellas se encuentra la visita a fincas cafeteras, donde los viajeros pueden conocer de cerca el proceso de producción del café.

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Asimismo, la oferta de la región incluye el disfrute de fuentes termales, caminatas por paisajes rurales y momentos de contemplación del entorno natural desde una hacienda. Por sus características, estos destinos pueden ser una alternativa para quienes buscan que el descanso y la conexión sean parte esencial de una escapada en pareja.

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La otra región que estan prefiriendo ir las parejas

Para los viajeros que prefieren alejarse de las rutas más conocidas, el municipio de Mompox ofrece una alternativa diferente. Este pueblo del Caribe colombiano cuenta con calles tranquilas, iglesias coloniales, arquitectura patrimonial y una reconocida tradición artesanal en filigrana, elementos que contribuyen a crear una atmósfera especial para recorrer el destino sin afán.

Más que una escapada romántica tradicional, una visita a Mompox puede convertirse en una oportunidad para descubrir en pareja la historia, la gastronomía y los distintos oficios que hacen de esta localidad un destino con identidad propia.