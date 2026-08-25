República Dominicana, México y Cartagena, entre los destinos preferidos de colombianos

El turismo en Colombia comienza a dar señales de mejoría luego del terremoto del 10 de agosto que causó estragos en algunas zonas, y aunque todavía los habitantes se encuentran golpeados por este fenómeno, el país comienza a levantarse y reactivar actividades entre las que se encuentra el turismo.

Pues los colombianos suelen programar con anterioridad sus vacaciones y viajes, especialmente para la temporada de fin de año, de la que desde ya se registra una tendencia sobre las preferencias en destinos a visitar durante festividades decembrinas.

De acuerdo con datos de agencias de viajes, los colombianos están realizando sus reservas con un promedio de cinco meses antes de la fecha prevista para viajar. Esta tendencia refleja una mayor planificación de las vacaciones y una intención de asegurar con tiempo los servicios requeridos.



Los datos también indican que factores como la cotización favorable del dólar y el euro han impulsado este año la anticipación en la compra de servicios turísticos.



En comparación con el año anterior, los paquetes de viaje se han consolidado como la opción más elegida de los colombianos, seguidos por los vuelos, los hoteles y los circuitos. Una de las razones de esta preferencia es la posibilidad de reunir dos o más servicios en una misma reserva, como transporte aéreo, alojamiento, actividades en el destino, alquiler de vehículos o seguros de viaje.

Destinos preferidos por colombianos al viajar

Publicidad

Hay gran variedad de destinos elegidos por los viajeros colombianos; sin embargo para este 2026 la tendencia ubica a República Dominicana y México entre los mayores atractivos internacionales, mientras que en destinos nacionales Cartagena sigue a la cabeza.

En República Dominicana aparece Punta Cana como el líder de reservas de los viajeros para la temporada de fin de año, al concentrar el 29,8 % del total. Sin embargo, la mirada de los colombianos también comienza a desplazarse hacia otros lugares turísticos de este país insular ubicado en la región del Caribe.

Publicidad

Pues Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Playa Dorada, entre otros, son atractivos turísticos que han comenzado a ser descubiertos por colombianos que se están dando la oportunidad de explorar República Dominicana desde otros sectores y lugares.

En segundo lugar aparece Cancún, en México, con el 9,8 % de las reservas, seguido de Madrid, España, en el grupo de los tres destinos internacionales más reservados.

En cuanto a destinos nacionales el sol y la playa continúan concentrando buena parte de las preferencias. Cartagena de Indias encabeza las reservas nacionales con el 33,4 %, mientras que Santa Marta ocupa el segundo lugar con el 21%.

Opciones turísticas en República Dominicana

Para quienes planean permanecer cinco días en Punta Cana, una de las alternativas es destinar una jornada a conocer Santo Domingo, mediante un recorrido de aproximadamente ocho horas que permite acercarse a la historia y a algunos de los monumentos coloniales de la ciudad e incluye almuerzo tipo buffet dominicano.

Otra opción es realizar una excursión a Isla Saona, destino conocido por sus playas y aguas cristalinas. Entre las opciones de entretenimiento nocturno también se encuentra la visita a Coco Bongo, un establecimiento que presenta un espectáculo con más de 40 artistas y acróbatas en escena.

Publicidad

Por otro lado Santiago de los Caballeros ofrece una combinación de historia, cultura y gastronomía. Entre los planes llamativos se encuentran recorrer el Monumento a los Héroes de la Restauración, conocer el Centro León y caminar por algunas de las zonas más representativas de la ciudad, que funciona como uno de los principales centros culturales y urbanos de la República Dominicana.

En Puerto Plata los viajeros pueden disfrutar de atractivos que combinan naturaleza, playa e historia. Uno de los planes más conocidos es subir en teleférico al monte Isabel de Torres para apreciar la vista panorámica de la ciudad y explorar su entorno natural. También es posible recorrer el centro histórico y visitar espacios como la Fortaleza San Felipe.

Publicidad

Por su parte Playa Dorada es una alternativa para quienes buscan descansar frente al mar y disfrutar de las playas de la costa norte dominicana. Sus arenas y aguas caribeñas permiten realizar actividades acuáticas o simplemente pasar una jornada de descanso. Su cercanía con Puerto Plata también facilita combinar la experiencia de playa con recorridos culturales y naturales por otros puntos de la región.

Planes en Cancún, México

Cancún combina playas y actividades temáticas; una de ellas es la visita a Xcaret, parque acuático y temático cuyo plan incluye comida tipo buffet, bebidas y acceso al espectáculo Xcaret México.

También se encuentra la posibilidad de realizar una excursión a Isla Mujeres, con paseo en barco y una actividad para nadar con delfines.

Planes en Madrid,

Para quienes disponen de una semana de viaje, la ciudad permite combinar recorridos urbanos con visitas a otros destinos cercanos.

Publicidad

Entre las actividades se encuentra una excursión de un día a Toledo y Segovia. También se puede recorrer Madrid en un autobús turístico de dos pisos, con vista panorámica y guía a bordo. Para los aficionados al fútbol, otra alternativa es incluir la visita al estadio Santiago Bernabéu, con una duración aproximada de cuatro horas.

Planes en Cartagena y Santa Marta, líderes del turismo nacional

Publicidad

En Cartagena los turistas que planean una estadía de cuatro días pueden separar una jornada para visitar Barú y las Islas del Rosario. Para la noche, entre las actividades disponibles figura el recorrido de la chiva rumbera, que durante aproximadamente dos horas y media transita por algunos de los lugares más representativos de la ciudad.

Santa Marta también ofrece diferentes opciones para quienes planean permanecer entre cuatro y cinco días. Una de ellas es un tour al acuario y Playa Blanca.

Otra alternativa es una excursión de día completo al Parque Tayrona, con recorrido por los sectores de Cañaveral, Arrecifes y Cabo San Juan.