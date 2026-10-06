Volvieron subsidios del Icetex en octubre: requisitos para no perder auxilio

Si tienes un crédito educativo con el Icetex y te encuentras adelantando tus estudios superiores, octubre llega con novedades fundamentales para la economía de tu hogar.

La entidad anunció oficialmente la reactivación del subsidio a la tasa de interés, un alivio económico directo que reducirá el costo de la deuda mientras continúas en las aulas de clase.

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Esta medida representa la vuelta de un apoyo financiero indispensable que permaneció suspendido durante más de un año. De acuerdo con la información aportada por la institución, los subsidios a la tasa de interés —tanto para la época de formación académica como para la fase de amortización— habían sido retirados por la administración anterior desde el primer semestre de 2025.



Hoy, gracias a una asignación presupuestal directa de la Nación por medio del Ministerio de Educación, que asciende a los $49.330 millones de pesos, el auxilio se pone nuevamente en marcha.



¿Quiénes pueden recibir el subsidio a la tasa del Icetex en octubre y qué requisitos deben cumplir?

El retorno de este apoyo presupuestal beneficia de manera específica a un grupo focalizado de 64.904 estudiantes que financian su carrera profesional mediante un crédito activo con la entidad.

Si eres uno de ellos, no tendrás que realizar trámites adicionales, pero sí es necesario que verifiques el cumplimiento de dos requisitos operativos esenciales para garantizar el descuento:

Estar matriculado y cursando el programa académico: El beneficio está diseñado prioritariamente para las personas que se encuentran activas en su etapa de estudios. Presentar un comportamiento de pago adecuado: Debes estar al día en tus obligaciones financieras con el Icetex o registrar un retraso máximo de hasta 30 días.

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Esta regla sobre el límite de mora resulta determinante para la liquidación de tu deuda. La entidad enfatizó que sobrepasar el margen de los 30 días de mora genera de inmediato la pérdida del auxilio a la tasa, haciendo que el usuario pase a pagar la tasa de interés plena contratada al inicio del crédito.

Es importante destacar que esta estrategia de alivio no es aislada. Hace dos semanas, el Icetex dispuso una medida idéntica para una población focalizada de 170.000 usuarios que ya finalizaron sus estudios y se encuentran en la etapa de amortización.

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Para este grupo de exestudiantes, la regla de juego es igualmente estricta: deben encontrarse completamente al día con sus pagos para conservar la rebaja en los intereses.

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Como lo resaltó el presidente del Icetex, Richard Caicedo, este conjunto de decisiones busca respaldar tanto a quienes asisten a las aulas como a quienes se graduaron recientemente.

El directivo calificó este mes de octubre como un periodo de buenas noticias para los acreditados de la entidad y atribuyó la medida al esfuerzo fiscal de la llamada "Patria Milagro", orientada a brindar créditos educativos bajo mejores condiciones para el bolsillo personal y la economía familiar.

¿Cómo cambia la cuota en el recibo de pago del Icetex y qué pasa cuando se acaben los recursos?

El efecto de este subsidio no requerirá tiempos de espera por parte de los beneficiarios. La liquidación preferencial se aplicará de forma directa e inmediata en el recibo de pago correspondiente al mes de octubre.

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Durante todo el tiempo que se mantenga vigente el auxilio, la tasa de interés aplicable a tu crédito se fijará en IPC + 0 puntos. Esto significa en términos prácticos que el valor de tu saldo adeudado únicamente se ajustará con base en la inflación, eliminando por completo cualquier punto porcentual adicional durante tu época de estudio.

Sin embargo, debes tener muy presente una limitación clave señalada por la institución: el beneficio es de carácter temporal y funcionará de manera exclusiva hasta que se agoten los $49.330 millones asignados.

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Como la entidad no ha fijado una fecha estimada para el agotamiento de estos fondos, se recomienda revisar el desglose del cobro en cada uno de los recibos mensuales. Una vez se consuma el presupuesto estatal, la liquidación de los intereses volverá de manera automática a la tasa originalmente pactada en tu contrato individual.

El impacto de este retorno a la tasa plena dependerá de la línea de financiación que hayas suscrito con el Icetex. Las tasas ordinarias de la entidad oscilan habitualmente entre el IPC + 7 puntos y el IPC + 12 puntos.

De este modo, cuando el subsidio expire, la tasa de interés de tu crédito experimentará un incremento directo de entre 7 y 12 puntos porcentuales en comparación con la tarifa especial de la que gozarás mientras el auxilio continúe activo.

Finalmente, la institución enfatizó que el reintegro de los auxilios a la tasa responde a un proceso gradual por respaldar a la población estudiantil focalizada, aun en medio de la compleja coyuntura fiscal por la que atraviesa el país.

