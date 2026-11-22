El equipo informativo de Noticias Caracol atraviesa un momento de cambios con la salida de uno de sus rostros periodísticos más conocidos. El reportero Esteban Bejarano, de 26 años, confirmó que no continuará apareciendo en las emisiones del noticiero de Caracol Televisión.

A través de una publicación en sus redes sociales, acompañada por un carrusel de fotografías donde muestra su trabajo tanto en la sala de redacción como en las calles, el comunicador compartió los motivos de su retiro y agradeció a la audiencia que lo acompañó durante su paso por la televisión.

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Si sueles seguir la actualidad nacional en pantalla, seguro identificas la labor que realizó cubriendo hechos clave en diferentes puntos del país.



¿Por qué Esteban Bejarano se despide de Noticias Caracol?

La decisión de Esteban Bejarano tomó por sorpresa a muchos televidentes, aunque el propio comunicador se encargó de explicar las razones de su marcha con un escrito en sus plataformas digitales. En su mensaje de despedida, Bejarano comenzó señalando:

"Toda historia llega a su fin y toda meta tiene su propósito… 🙏🏻".

Con esa frase inició un balance sobre lo que significó formar parte del equipo periodístico del canal.

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El periodista aseguró que se retira de Noticias Caracol con un sentimiento de profunda gratitud por haber pertenecido a la que definió como una gran casa periodística.

Durante su estancia en el medio, tuvo la oportunidad de desarrollar labores en pantalla y contar múltiples historias. "Me despido después de un tiempo lleno de historias, aprendizajes y momentos que voy a recordar siempre.

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Solo puedo dar gracias porque la gratitud es la que abre caminos y hoy lo confirmo", expresó el reportero al detallar la vivencia acumulada en este periodo.

En la publicación compartida junto a las imágenes de su trabajo periodístico, Esteban Bejarano resaltó además que el noticiero fue el espacio donde creció profesionalmente, aprendió de sus errores, asumió retos y reafirmó la vocación que lo llevó a estudiar periodismo.

Específicamente, manifestó que en este informativo confirmó que eligió esta profesión para servir a la gente. Adicionalmente, reservó una mención especial para sus compañeros de la sala de redacción y para todas las personas con quienes compartió jornadas de reportería en las calles.

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¿Quién es Esteban Bejarano y cuál fue su trayectoria en Noticias Caracol?

Esteban Bejarano es un joven comunicador social de 26 años que ejerció como periodista y reportero en Noticias Caracol, realizando coberturas informativas principalmente en Bogotá y en diversas regiones del territorio colombiano.

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A lo largo de su paso por el informativo de Caracol Televisión, su trabajo audiovisual y sus informes en directo le permitieron consolidar una presencia constante en las emisiones del noticiero.

Su labor periodística no solo fue reconocida por los espectadores, sino también por instituciones del sector. En septiembre de 2026, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) le entregó un Reconocimiento Especial de Periodismo en Salud gracias a su reportaje titulado 'El viacrucis de la salud en Colombia'.

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Este galardón visibilizó su trabajo investigativo en el cubrimiento de las problemáticas de la salud en el país.

Luego de hacer pública su renuncia y despedirse del informativo, colegas del gremio periodístico, amigos cercanos y televidentes reaccionaron en la sección de comentarios de su publicación.

Diversas personas destacaron su profesionalismo, su entrega frente a las cámaras y le manifestaron sus deseos de éxitos en los nuevos proyectos que emprenda a nivel profesional.

¿Cuáles serán los próximos proyectos profesionales de Esteban Bejarano?

Ante el anuncio de su marcha del noticiero, surgió la duda entre sus seguidores sobre cuál será el próximo rumbo laboral del periodista. Sobre este punto, Esteban Bejarano aclaró que su despedida de Noticias Caracol no significa que se retire del periodismo ni de los medios de comunicación.

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En su mensaje oficial puntualizó que esta decisión marca el inicio de una nueva etapa en su vida profesional. "Ahora comienza un nuevo capítulo", afirmó en sus redes sociales.

Sin embargo, el comunicador prefirió mantener la reserva y por ahora no ha revelado detalles concretos sobre qué medio lo acogerá, cuáles serán las funciones que desempeñará o qué proyectos específicos liderará próximamente. De esta forma, el reportero dejó abiertas las expectativas sobre su nuevo destino dentro del campo periodístico.