La quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol, dejó uno de los enfrentamientos más comentados de la noche: la pelea entre la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri y el creador de contenido venezolano La Divaza, que terminó con la victoria de la colombiana y la entrega del cinturón de campeona.

No obstante, el resultado generó opiniones divididas entre los espectadores. Mientras algunos consideraron que La Divaza conectó más golpes durante el combate, La Valdiri defendió su triunfo y aseguró que su contrincante cometió infracciones que podían ser sancionadas.

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Poco después de las discusiones en redes sociales, la creadora de contenido sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al subir una imagen desde su camioneta. En la fotografía aparecía con el cinturón sobre sus piernas junto a un mensaje que causó desconcierto general.



¿Por qué Andrea Valdiri renunció a su cinturón de campeona en Stream Fighters 5?

La influencier escribió un mensaje que desató multiples especulaciones en varias redes: “Hoy decidí renunciar a mi cinturón de campeona porque entendí que hay victorias que no se ganan en un ring, sino que se construyen con el corazón” expresó.

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Muchos seguidores interpretaron dicho mensaje con la entrega efectiva del título a su rival o un reconocimiento indirecto de la victoria de La Divaza. No obstante, la barranquillera aclaró más adelante que el mensaje tenía un profundo significado simbólico sobre su premio.

Frente a las dudas planteadas sobre el fallo arbitral, la influenciadora barranquillera no entregó el cinturón a la organización ni se modificó el resultado oficial. En cambio, decidió transformar el logro deportivo en una causa social tangible para ayudar a una joven vulnerable.

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¿Qué hará Andrea Valdiri con el dinero que ganó en Stream Fighters 5?

A través de un video, la creadora de contenido reveló que utilizará el dinero obtenido por su triunfo para financiar la construcción de una vivienda destinada a Kelly, una adolescente de 15 años a quien le había prometido una casa tras celebrarle su fiesta de quince.

Anteriormente, Andrea Vladiri contó que el proyecto de construcción tuvo algunos inconvenientes relacionados con un proveedor. Sin embargo, en este nuevo video reveló qué: “Hoy te voy a decir qué voy a hacer con el dinero que me gané en Stream Fighter. Y sí, peleé sin casco. Y hoy me lo pongo para construir la casa de Kelly”, afirmó.

Sobre el logro obtenido en el ring de Westcol frente a La Divaza, la influencer utilizó las siguientes palabras: “Por eso hoy, machi, me pongo este cinturón con orgullo. No solo porque gané una pelea, sino porque representa mi valentía, mi sacrificio y las ganas inmensas que tengo de cambiar una vida”.

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Finalmente, al responder a quienes cuestionaron su victoria en la competencia de boxeo, concluyó: “Muchos cuestionaron si yo merecía ese título, pero mientras ellos discutían mi victoria, Dios ya sabía para qué me la estaba entregando”.

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Adicionalmente, en su grabación se mostraron avances de la construcción y la reacción de la joven al enterarse de que contará con su propia casa. La barranquillera en medio de sus palabras reconoció que atravesó momentos difíciles donde consideró rendirse por las 'piedras' en el camino.

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