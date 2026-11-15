Lina Tejeiro sorprende con su reacción a la derrota de El Agropecuario en Stream Fighters

Este sábado 14 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición de Stream Fighters 5, evento en el que el influenciador Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada tras sufrir una inesperada lesión durante los primeros segundos de su combate. Lo ocurrido también provocó la reacción de la actriz Lina Tejeiro en sus redes sociales.

Cabe mencionar que El Agropecuario ha ganado notoriedad por su pasada relación sentimental con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y la polémica que ha surgido alrededor de su hijo.

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En el ring lo esperaba su rival, Daren Ramírez, con quien había acordado previamente disputar el combate sin cascos de protección.



¿Cómo reaccionó Lina Tejeiro a la derrota de El Agropecuario?

En un primer momento, Lina Tejeiro manifestó que esperaba una victoria del influenciador. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó que deseaba que ganara para que su único título no fuera el de ser el padre de Emiliano.

“Ojalá ese man gane la pelea, para que su única victoria NO sea ser el papá del hijo de Porque, hasta ahora, parece ser su único título”, escribió la actriz en la red social.

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Ojalá ese man gane la pelea, para que su única victoria NO sea ser el papá del hijo de… Porque, hasta ahora, parece ser su único título. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 14, 2026

Minutos después, tras confirmarse la derrota de El Agropecuario, la actriz volvió a pronunciarse y compartió otro mensaje en esta ocasión de Threads: “No duró ni cinco segundos. Jajaja, me acordé de alguien. Perdió otra victoria”.

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Sus palabras generaron opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos respaldaron sus comentarios, otros manifestaron su sorpresa por las declaraciones de Lina Tejeiro sobre lo ocurrido con Juan David Tejada.

¿Cómo fue la pelea entre El Agropecuario y Daren Ramírez?

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Apenas comenzó el primer asalto, Daren Ramírez lanzó una serie de potentes golpes contra Juan David Tejada, quien cayó al suelo de manera inmediata. Ante la imposibilidad del participante de levantarse y continuar, el combate fue detenido para permitir el ingreso del personal médico.

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En el lugar, los especialistas le brindaron atención y le aplicaron un torniquete en la zona del hombro, tras identificar una aparente afectación articular.

Luego de varios minutos de valoración médica, se confirmó que Juan David Tejada había sufrido una lesión en el hombro, motivo por el cual no pudo continuar con el combate.

Aunque inicialmente Daren Ramírez pidió que la pelea continuara, tras conocer la situación médica de su rival, tanto él como WestCol manifestaron públicamente su inconformidad y el “sinsabor” que les dejó el desenlace. Los involucrados explicaron que, si bien esperaban una pelea rápida, no imaginaban que terminaría de esa manera y en tan poco tiempo.