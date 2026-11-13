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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón sorprende a sus seguidores al revelar una ecografía; ¿está embarazada?

Yina Calderón sorprende a sus seguidores al revelar una ecografía; ¿está embarazada?

La creadora de contenido y empresaria, reconocida por su negocio de fajas, compartió una imagen y un mensaje que sorprendieron a sus seguidores.

La influenciadora Yina Calderón junto a una imagen de ecografía que desató rumores sobre un posible embarazo
Yina Calderón generó revuelo en sus redes sociales tras publicar la imagen de una ecografía, dejando abierta la duda.
Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una imagen de una ecografía que despertó la curiosidad de sus seguidores y generó rumores sobre un posible embarazo.

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En la tarde del jueves 12 de noviembre, la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram la imagen de una ecografía médica. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la empresaria estaba esperando un bebé.

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¿Realmente Yina Calderón está embarazada?

Tras el revuelo que generó la publicación, fue la propia Yina Calderón quien aclaró la situación y dio a entender que no era ella quien estaba embarazada, sino otra persona de su familia.

De acuerdo con lo expresado por la influenciadora, la imagen compartida correspondía a una ecografía de su hermana Juliana Calderón. Además, acompañó la fotografía con la frase “Mi bebé Dulce María”, dejando ver la emoción que siente por la próxima llegada de su sobrina.

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Asimismo, mostró que otros integrantes de su familia también están acompañando a Juliana durante esta etapa. Merly Ome, madre de las hermanas Calderón, estuvo presente durante la consulta médica para acompañar a su hija y conocer cómo avanza el embarazo.

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El embarazo de la hermana de Yina Calderón

El embarazo de Juliana Calderón también ha despertado interés entre los seguidores de la familia, especialmente porque, en un principio, la influenciadora no había confirmado ni desmentido los rumores sobre su estado de gestación. Por otra parte, también ha compartido algunos detalles sobre su situación sentimental y la relación con quien sería el padre de la bebé.

En una ocasión, durante una dinámica en redes sociales, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Usted no vive con el papá de su nena?”. Ante esto, Juliana Calderón respondió de manera contundente: “No estamos juntos en ningún aspecto”.

De esta manera, la creadora de contenido dejó claro que actualmente no mantiene una relación sentimental con el padre de su hija. Recientemente, la hermana menor de Yina entregó detalles sobre su embarazo y reveló que ya había alcanzado los siete meses de gestación.

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La empresaria e influencer Juliana Calderón sonriendo en su salón de belleza mientras sostiene un secador de cabello
Juliana Calderón se sinceró con sus seguidores sobre la relación con el padre de su bebé
Foto: imagen tomada de @keratinajulianacalderonoficial

Teniendo en cuenta esta información, se estima que el nacimiento de Dulce María podría producirse en enero de 2027, aunque esta fecha puede variar de acuerdo con la evolución del embarazo.

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Por ahora, la familia Calderón espera con entusiasmo e ilusión la llegada de la nueva integrante, quien ya ha comenzado a generar expectativa entre los seguidores de las influenciadoras.

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