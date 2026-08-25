Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CONCIERTO POR LA SOLIDARIDAD
DAVIVIENDA REDUCE INTERÉS
RENTA CIUDADANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Mamá soltera? Juliana Calderón confiesa su situación actual y relación con el papá de su hija

¿Mamá soltera? Juliana Calderón confiesa su situación actual y relación con el papá de su hija

La creadora de contenido y hermana de Yina Calderón aprovechó una dinámica de Instagram para hablar de la situación actual del padre de su hija, Dulce María.

Retrato de la empresaria e influencer Juliana Calderón posando con una chaqueta blanca
Juliana Calderón aclaró detalles sobre su situación amorosa y la relación actual que mantiene con el padre de su hija.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La empresaria e influenciadora colombiana Juliana Calderón, conocida en la farándula nacional por su trayectoria y por ser hermana de Yina Calderón, llamó la atención en redes sociales tras revelar cuál es su situación sentimental actual con el padre de la bebé que espera.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En medio de los rumores y las preguntas que han surgido durante su embarazo, la empresaria confirmó que no mantiene una relación sentimental con el padre de su hija, Dulce María.

Últimas noticias

Juan David Sepúlveda dentro de un automóvil a la izquierda y la influencer Andrea Valdiri luciendo una flor
Farándula

Expareja de Andrea Valdiri reaparece con fuerte mensaje; ¿indirecta para la influencer?

El divertido comentario sin filtros de Nicky Jam a Montano al conocer su verdadera identidad
Farándula

Inesperada confesión de Nicky Jam a Montano en su primer encuentro: "Pensé que eras..."

Puedes leer: Juliana Calderón revela quien sería el papá de su bebé; ya habían tenido una relación

La revelación se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores suelen consultarle sobre diferentes aspectos de su vida personal.

Uno de ellos le preguntó: “¿Usted no vive con el papá de su nena?”. Juliana Calderón respondió de manera contundente: “No estamos juntos en ningún aspecto”.

De esta manera, la creadora de contenido dejó claro que actualmente no mantiene una relación de pareja con el padre de su hija.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

juliana-calderon-revelacion-genero-bebe..jpg
Farándula

Hermana de Juliana Calderón se desquitó con la decoración al conocer el género del bebé

Juan David Sepúlveda dentro de un automóvil a la izquierda y la influencer Andrea Valdiri luciendo una flor
Farándula

Expareja de Andrea Valdiri reaparece con fuerte mensaje; ¿indirecta para la influencer?

Publicidad

Además, una de sus publicaciones en redes sociales llamó la atención de sus seguidores. En medio de la misma dinámica, compartió un mensaje que decía: “Recordatorio: el que quiere estar contigo, ordena su vida para poder estar contigo. Ya que la persona correcta no viene preparada, sino dispuesta. Todos los demás son excusas”.

La publicación generó especulaciones entre sus seguidores sobre las razones por las que el padre de la bebé no estaría acompañándola durante el embarazo. Sin embargo, Juliana Calderón no explicó públicamente los motivos de la separación ni confirmó que el mensaje estuviera dirigido específicamente a él.

Publicidad

¿Quién es el papá de la hija de Juliana Calderón?

En cuanto a la identidad del padre de la bebé, se ha señalado que se trata de Deimer Ordóñez Rojas, abogado y administrador de empresas. Su identidad se hizo pública durante la celebración del evento de revelación de género, donde también se conoció que la pareja tendría una niña.

Puedes leer: Sandra Barrios estaría viviendo una nueva traición amorosa: ¿qué le pasó?

Según información difundida sobre su vida sentimental, Juliana Calderón y Ordóñez Rojas habrían mantenido una relación años atrás, antes del noviazgo de la empresaria con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en un accidente aéreo.

Con sus recientes declaraciones, Juliana Calderón confirmó que actualmente está soltera y no mantiene una relación sentimental con el padre de su hija. No obstante, la empresaria optó por no revelar mayores detalles sobre las razones de su distanciamiento ni sobre la relación que ambos mantendrán después del nacimiento de la bebé.

Publicidad

Mira también: Juliana Calderón habla por primera vez del papá de su bebé; mostró su pancita

Relacionados

Juliana Calderón

Chismes de famosos

Farándula