¿Mamá soltera? Juliana Calderón confiesa su situación actual y relación con el papá de su hija

La empresaria e influenciadora colombiana Juliana Calderón, conocida en la farándula nacional por su trayectoria y por ser hermana de Yina Calderón, llamó la atención en redes sociales tras revelar cuál es su situación sentimental actual con el padre de la bebé que espera.

En medio de los rumores y las preguntas que han surgido durante su embarazo, la empresaria confirmó que no mantiene una relación sentimental con el padre de su hija, Dulce María.

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La revelación se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores suelen consultarle sobre diferentes aspectos de su vida personal.



Uno de ellos le preguntó: “¿Usted no vive con el papá de su nena?”. Juliana Calderón respondió de manera contundente: “No estamos juntos en ningún aspecto”.

De esta manera, la creadora de contenido dejó claro que actualmente no mantiene una relación de pareja con el padre de su hija.

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Además, una de sus publicaciones en redes sociales llamó la atención de sus seguidores. En medio de la misma dinámica, compartió un mensaje que decía: “Recordatorio: el que quiere estar contigo, ordena su vida para poder estar contigo. Ya que la persona correcta no viene preparada, sino dispuesta. Todos los demás son excusas”.

La publicación generó especulaciones entre sus seguidores sobre las razones por las que el padre de la bebé no estaría acompañándola durante el embarazo. Sin embargo, Juliana Calderón no explicó públicamente los motivos de la separación ni confirmó que el mensaje estuviera dirigido específicamente a él.

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¿Quién es el papá de la hija de Juliana Calderón?

En cuanto a la identidad del padre de la bebé, se ha señalado que se trata de Deimer Ordóñez Rojas, abogado y administrador de empresas. Su identidad se hizo pública durante la celebración del evento de revelación de género, donde también se conoció que la pareja tendría una niña.

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Según información difundida sobre su vida sentimental, Juliana Calderón y Ordóñez Rojas habrían mantenido una relación años atrás, antes del noviazgo de la empresaria con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en un accidente aéreo.

Con sus recientes declaraciones, Juliana Calderón confirmó que actualmente está soltera y no mantiene una relación sentimental con el padre de su hija. No obstante, la empresaria optó por no revelar mayores detalles sobre las razones de su distanciamiento ni sobre la relación que ambos mantendrán después del nacimiento de la bebé.

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