¿Había planes de boda? Valentina Ferrer habla de su anillo tras separarse de J Balvin

La ruptura de Valentina Ferrer y J Balvin sorprendió a sus seguidores, pues en redes sociales proyectaban una relación sólida. Tras la separación, un lujoso anillo despertó especulaciones sobre un posible compromiso y planes de boda antes de terminar.

A pesar de las especulaciones que circulaban en redes sociales, las declaraciones de la celebridad argentina dejaron entrever que no llegaron a dar ese paso. La propia modelo se encargó de poner fin a las dudas de forma directa con su audiencia.

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre el anillo que usaba?

Valentina mantiene el contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, entre ellas TikTok. En esta aplicación compartió un video que llamó la atención de una internauta, quien notó que la modelo aún lucía la pieza de joyería y decidió preguntarle directamente: “¿Aún tiene el anillo?”.

La respuesta de la modelo no tardó en llamar la atención. Ante la pregunta, respondió: “Mío, mi amor, comprado por mí, jaja”. De esta manera, aclaró que la joya fue adquirida por ella y no sería un obsequio ni un símbolo de matrimonio.

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Con esta breve respuesta, la argentina dejó claro que la joya pertenecía a su colección personal, descartando así las especulaciones sobre un posible compromiso con el cantante y disipando las teorías que circularon durante varias semanas.

¿Cómo se confirmó la separación entre Valentina Ferrer y J Balvin?

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La confirmación del fin del vínculo sentimental se dio el pasado miércoles 16 de septiembre. La modelo publicó un mensaje oficial en las historias de su cuenta de Instagram donde explicó que la determinación de tomar caminos separados fue tomada desde el amor y el respeto.

En su pronunciamiento formal, la argentina hizo un llamado explícito a los medios de comunicación y a la opinión pública para solicitar respeto frente a su privacidad. La intención principal de este mensaje fue proteger la tranquilidad de ambos durante este proceso personal.

¿Qué rumores surgieron alrededor de la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer?

Previo al anuncio de la ruptura, la pareja estuvo envuelta en algunas controversias. La influenciadora Melanie Pavola publicó fotografías junto al cantante en un camerino. Ante los cuestionamientos, Pavola afirmó que no estaban casados y calificó al colombiano de "infiel".

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Incluso circuló un supuesto video en el que la creadora aseguraba haber sido invitada por el artista a Nueva York mientras la modelo y es Miss Argentina estaba embarazada. Aunque sus declaraciones generaron revuelo, algunos internautas pusieron en duda su veracidad debido a la falta de pruebas que permitieran comprobarlas.

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