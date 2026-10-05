¿De rodillas? El agropecuario tuvo que pedir perdón a Aida Victoria; quedó en video

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, terminó protagonizando un particular momento durante una transmisión en vivo que rápidamente comenzó a circular entre los internautas. El creador de contenido tuvo que pedirle perdón públicamente a su expareja, Aida Victoria Merlano, después de perder una batalla frente a otra creadora de contenido.

Todo ocurrió durante una transmisión realizada a través de su cuenta oficial de TikTok, donde Tejada participaba en una de las conocidas batallas que se realizan durante los en vivos. En este tipo de dinámicas, los participantes deben cumplir determinadas condiciones dependiendo del resultado del enfrentamiento.

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En esta ocasión, la condición estaba relacionada directamente con Aida Victoria.



La regla era clara: si El Agropecuario perdía la batalla, tendría que pedirle perdón públicamente a su expareja y madre de su hijo. El creador aceptó participar bajo esas condiciones y continuó con el reto frente a la cámara. Finalmente, perdió.

El Agropecuario se arrodilló y repitió “Perdón, Aida”

Después de conocer el resultado de la batalla, Juan David Tejada cumplió con la condición que había sido planteada durante el en vivo. Frente a la cámara, el creador de contenido se arrodilló y comenzó a pedirle perdón públicamente a Aida Victoria.

Durante varios segundos, El Agropecuario repitió una misma frase: “Perdón, Aida”.

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De acuerdo con el fragmento que comenzó a circular, la frase fue repetida al menos diez veces. El creador no añadió una explicación adicional sobre el motivo de las disculpas ni entregó otro mensaje relacionado con la situación.

El particular momento fue precisamente el que terminó llamando la atención de los usuarios, pues las disculpas hicieron parte de la condición que debía cumplir después de perder la batalla.

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El video muestra únicamente el momento en el que Tejada cumple con el reto y pronuncia las palabras acordadas. En la información conocida sobre la transmisión no se presenta una explicación adicional por parte del creador sobre el motivo de las disculpas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video?

Una vez el fragmento comenzó a circular, diferentes usuarios dejaron sus opiniones sobre la escena protagonizada por El Agropecuario.

Los comentarios estuvieron divididos entre quienes tomaron el momento con humor y quienes cuestionaron la decisión de aceptar una condición de este tipo durante una batalla.

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Entre las reacciones que aparecen en la publicación se pueden leer comentarios como: “La humillación más Grande, se puede caer más bajo”, “Todo por platica” y “Quisiera ver la cara de Aida viendo esto”.

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Estas frases muestran algunas de las opiniones que generó el video entre los internautas, especialmente por la manera en la que el creador terminó cumpliendo el reto después de perder la batalla.

Por ahora, el fragmento que circula se concentra en el momento exacto en el que El Agropecuario se arrodilla frente a la cámara y repite las disculpas dirigidas a Aida Victoria.