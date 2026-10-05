Reconocida influencer pública la muerte de sus gemelos y su mascota; al mismo tiempo

Pam Solilapsi-Guerrero, creadora de contenido en redes sociales, captó la atención del público y de los medios de comunicación tras confirmar que, en una misma fecha, perdió a los gemelos que esperaba y a su mascota.

De acuerdo con lo expuesto por la propia influenciadora, todo ocurrió el pasado 15 de septiembre. En su mensaje, Pam Solilapsi-Guerrero manifestó que ese día la familia tuvo que despedir a tres vidas que eran profundamente amadas.

Publicidad

Puedes leer: Dolorosa coincidencia: bus arrolla a motociclista y su papá lo reconoce al bajarse



¿Cómo explicó Pam Solilapsi-Guerrero la muerte de sus gemelos y su mascota?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió un mensaje en el que explicó que, aunque la permanencia de sus bebés fue breve, siempre ocuparán un lugar especial en la historia de su hogar.

Además, dedicó unas palabras a su mascota, Sandy, quien la había acompañado durante varios años. En las imágenes que publicó, mostró una ecografía en la que se observan los dos bebés y posteriormente compartió una fotografía de su mascota.

Publicidad

“El pasado 15 de septiembre, perdimos tres pequeñas vidas que amamos profundamente. Nuestro giro en la trama fue bendecido con gemelos, aunque solo sea por un corto tiempo. Para nuestros pequeños, ustedes estaban aquí. Fueron amados. Y siempre serán parte de nuestra historia”, expresó.

De igual forma, explicó la coincidencia con el fallecimiento de su mascota, ocurrido en la misma fecha. “Y ese mismo día, también tristemente y de repente dijimos adiós a Sandy, otra parte de nuestra familia que había estado con nosotros en cada capítulo de nuestra pequeña familia”, agregó.

Publicidad

¿Cómo murieron los gemelos de Pam Soli?

Pam Soli detalló que el 15 de septiembre acudieron a realizarse la ecografía correspondiente a la octava semana de gestación. Durante la revisión médica, los profesionales constataron la ausencia de actividad cardíaca en ambos bebés.

Puedes leer: Imágenes del helicóptero en llamas donde murió Eliana Moreno durante su reportaje en vivo

Publicidad

“Ese día nos hicimos la ecografía de la octava semana y, lamentablemente, perdimos los latidos de ambos”, señaló Pam Soli en sus redes sociales.

La pérdida de los bebés y el fallecimiento repentino de Sandy ocurrieron el mismo día, una coincidencia que convirtió aquella jornada en un momento especialmente difícil para la creadora de contenido, su pareja y sus familiares.

Publicidad

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje de Pam Soli?

Una vez se conoció el mensaje de la creadora de contenido y su pareja, Miguel, numerosos usuarios de redes sociales y reconocidas personalidades del entretenimiento internacional expresaron su solidaridad con la pareja.

Entre quienes enviaron mensajes de apoyo se encuentran Tim Yap, Karel Marquez y Tin Gamboa, quienes manifestaron sus deseos de consuelo, paz y fortaleza para afrontar este momento.

Las muestras de apoyo estuvieron acompañadas de oraciones, mensajes de afecto y palabras de aliento para acompañar a la pareja durante su proceso de duelo.