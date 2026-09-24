Querido futbolista pierde la vida en accidente de tránsito: esto se sabe

El fútbol está de luto por la muerte de Oskar Kordus, un joven futbolista polaco de apenas 20 años, cuyo fallecimiento fue confirmado por el club Kania Gostyń a través de una publicación en sus redes sociales.

La noticia generó múltiples reacciones entre los internautas, especialmente por la corta edad del deportista y por las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito que terminó con su vida.

El Kania Gostyń, equipo al que pertenecía Kordus, compartió un sentido mensaje para confirmar la noticia y acompañar a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento.



“Con gran tristeza e incredulidad, recibimos la noticia de la muerte de nuestro jugador, Oscar Kordus. En nombre de toda la comunidad Kani Gostyń, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y a todos los amigos de Oscar. En estos momentos extremadamente difíciles, te apoyamos en el dolor y te acompañamos en espíritu y corazón”, expresó el club en la descripción de la publicación.



El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores del equipo, quienes dejaron diferentes comentarios ante la inesperada noticia del fallecimiento del joven futbolista.

Puedes leer: Fallece reconocido actor tras someterse a la eutanasia y deja crudo mensaje: “Aguanté tres años”

¿Cómo murió Oskar Kordus?

De acuerdo con la información compartida por fuentes internacionales, Oskar Kordus falleció como consecuencia de un accidente de tránsito.

Publicidad

Uno de los detalles que más ha llamado la atención alrededor del caso fue revelado por el medio ‘Tu mejor jugada’, que publicó información sobre lo ocurrido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Según la publicación, el accidente ocurrió cuando un ciervo atravesó el parabrisas del automóvil en el que se movilizaba el futbolista polaco.

Publicidad

“El futbolista polaco Oskar Kordus ha fallecido trágicamente con tan solo 20 años tras un insólito accidente de tráfico en el que un ciervo atravesó el parabrisas de su coche. Se ha ido demasiado pronto. Mis condolencias a la familia, amigos, los compañeros de equipo de Oskar. Lo siento muchísimo. Descansa en paz, Oskar”, señaló el medio en su publicación.

La información sobre el accidente fue compartida después de que se conociera el mensaje del Kania Gostyń, aumentando la atención alrededor de la muerte del jugador.

Oskar Kordus tenía apenas 20 años

Uno de los aspectos que más ha impactado a quienes conocieron la noticia es la edad de Oskar Kordus. El futbolista tenía apenas 20 años y hacía parte del Kania Gostyń, club que confirmó públicamente su fallecimiento.

La institución no solo informó sobre la muerte del jugador, sino que también envió un mensaje de acompañamiento a las personas cercanas a él.

Publicidad

En redes sociales, la noticia provocó diferentes reacciones de usuarios que lamentaron la pérdida del joven deportista y enviaron mensajes dirigidos a sus familiares, amigos y compañeros de equipo.

Puedes leer: Revelan nuevos videos de Foster que lo hundirían en el caso de Natalia Villalba: limpiando fluidos

Publicidad

El caso de Oskar Kordus ha puesto nuevamente la atención sobre un accidente ocurrido en carretera bajo circunstancias poco habituales. Según la información difundida por ‘Tu mejor jugada’, la presencia del ciervo dentro del vehículo se produjo después de que el animal atravesara el parabrisas.

Hasta el momento, los datos conocidos sobre el fallecimiento corresponden a la información entregada por el club Kania Gostyń y a lo publicado por el mencionado medio en sus redes sociales.

La muerte de Oskar Kordus deja así una profunda reacción dentro del entorno del Kania Gostyń, mientras sus compañeros, seguidores y personas cercanas reciben la noticia del fallecimiento del futbolista polaco, ocurrido cuando apenas tenía 20 años.