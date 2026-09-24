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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mamá metió a su bebé al horno en lugar de la cuna y causó su muerte; aceptó los cargos

Mamá metió a su bebé al horno en lugar de la cuna y causó su muerte; aceptó los cargos

La mujer se declaró culpable por la muerte de su hija, después de introducirla accidentalmente en un horno que se encontraba encendido.

Fotografía de fichaje policial de la madre que metió a su bebé al horno en lugar de la cuna, causando su muerte
La madre involucrada en el trágico caso donde un bebé fue puesto en el horno en lugar de la cuna aceptó los cargos ante la justicia
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Un tribunal del condado de Jackson, en el estado de Missouri, Estados Unidos, dictó este martes 22 de septiembre sentencia contra Mariah Thomas, una mujer de 28 años residente en Kansas City, por la muerte de su hija de un mes de nacida, identificada como Za'Riah Mae.

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La decisión judicial se emitió luego de que la acusada alcanzara un acuerdo con la Fiscalía por los hechos ocurridos en febrero de 2024.

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Durante el procedimiento, Mariah Thomas se declaró culpable del cargo de poner en peligro el bienestar de su hijo, lo que resultó con la muerte de Za'Riah Mae . Mediante este acuerdo, la mujer evitó enfrentar un cargo de mayor gravedad que podría haber implicado una pena más alta.

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Los registros judiciales indican que Thomas recibió una pena de prisión en el Departamento Correccional de Missouri. De acuerdo con los expedientes y documentos judiciales citados por medios locales, la resolución formalizó la condena.

¿Qué ocurrió con la bebé de Mariah Thomas?

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Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2024, en una vivienda ubicada sobre la avenida Forest, en Kansas City. Ese día, las autoridades acudieron al lugar después de recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una bebé que no presentaba signos de respiración.

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Mariah Thomas manifestó a las autoridades que había cometido un error al momento de acostar a la menor para que tomara una siesta. Según su versión, colocó accidentalmente a la bebé dentro del horno encendido, pues pensó que se trataba de la cuna.

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“Pensé que había puesto a la bebé en su cuna, y accidentalmente la metí en el horno”, le habría dicho Mariah Thomas al abuelo de la niña, quien posteriormente entregó su declaración a las autoridades, según consta en la denuncia penal.

¿Qué encontraron las autoridades en la vivienda de Mariah Thomas?

Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, encontraron humo y localizaron a la menor con múltiples quemaduras en el cuerpo.

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Los reportes policiales señalaron que el intenso calor del electrodoméstico provocó que las prendas de vestir y el pañal de la niña se derritieran y quedaran adheridos a su piel. Además, una manta resultó incinerada.

Los servicios de emergencia que atendieron la llamada declararon sin vida a Za'Riah Mae en el lugar de los hechos.

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Asimismo, un reporte complementario señaló que un vecino había alertado previamente sobre una situación inusual en la vivienda, después de percatarse de la ausencia de los sonidos habituales de la menor.

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